Julijan Ropke iz Bilda o teškoj situaciji na frontu

Julijan Ropke iz Bilda o teškoj situaciji na frontu

Slušaj vest

- Situacija se više ne može zataškavati, ni PR trikovima ukrajinskog Generalštaba ni pokušajima kijevske vlade da je umanji ili ignoriše - piše on na društvenoj mreži X.

Prema njegovim rečima, ukrajinski novinari i aktivisti su prepoznali ozbiljnost situacije, ali "ni ukrajinska vojska ni njeni zapadni partneri ne uče potrebne lekcije iz svojih prošlih grešaka".

On smatra da su isporuke zapadnih oklopnih vozila uzaludne "u svetlu rastuće dominacije Rusije u optičkim vlaknima i drugim bespilotnim sistemima".

1/8 Vidi galeriju Pokrovsk Kupjansk Foto: Printskrin X

- Zapadne zemlje se nastavljaju ograničavati na sporadičnu pomoć i investicije u strateški precenjene ukrajinske dronove dugog dometa - piše Repke, pozivajući da se Ukrajina snabdeva raketama i dronovima.

On takođe ima zamerke na rad vlade Ukrajine.

- Izgleda da ukrajinska vlada samo delimično ozbiljno shvata rat uništenja protiv sopstvene zemlje. Stvarna lokacija navodnih 17.000 ljudi mobilisanih svakog meseca ostaje misterija za većinu posmatrača i vojnika na frontu. Dezerterstva i privremena odsustva, koja često rezultiraju time da čitave brigade postoje samo na papiru, uglavnom ostaju nekažnjena. To ne samo da dovodi do pogrešnih procena snage trupa i borbene efikasnosti, već i do stvaranja značajnih praznina na frontu i, kao rezultat toga, ponovljenih ruskih prodora - tvrdi nemački novinar.

Po njegovom mišljenju, novi godišnji rekord teritorijalnih gubitaka verovatno će biti postavljen u novembru.

- Stoga je ruska ofanziva u oblastima oko glavnih gradova Dnjepra i Zaporožja pitanje meseci, najviše jedne do dve godine.

- Činjenica ostaje: osim ako vlada u Kijevu ili njeni zapadni partneri odmah ne promene svoj strateški položaj, Rusija će postepeno dobijati ovaj rat - dodao je Repke.