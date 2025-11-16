Slušaj vest

Trinaestoro ljudi je povređeno, dvoje kritično, nakon što je automobil uleteo u publiku tokom sportskog događaja na jugoistoku Australije, saopštila je policija.

Automobil je učestvovao u trci u gradu Volča u subotu uveče kada je probio ogradu i udario u tribinu, navela je policija Novog Južnog Velsa, prenosi Bi-Bi-Si.

Trka kao deo moto-rendžerskog festivala


Događaj je bio deo godišnjeg festivala, a trka je imala format demolition derbyja - vrste motosporta u kojem se vozila namerno sudaraju jedna sa drugim.

Devetero i dalje u bolnici


Brendan Mojlan, poslanik za oblast Northern Tablelands, napisao je na društvenim mrežama da devetoro ljudi i dalje ostaje u bolnici, ali da se "svi sada oporavljaju".

Policija je ranije navela broj od devet povređenih posmatrača, starosti od 20 do 75 godina, dok je jedan od kritično povređenih 54-godišnji muškarac. Istaga je u toku.

Automobilom uleteo u tribinu tokom trke na jugu Australije, 13 povređenih Foto: screenshot X/7NewsSydney

Sudar pre nesreće


Policija je saopštila da je 27-godišnji vozač automobila neposredno pre incidenta imao sudar na stazi pre nego što je probio ogradu.

U saopštenju na Fejsbuk stranici Walcha Motorcycle Rallyija, gradsko veće je navelo da je "šokirano i zapanjeno nesrećom".

Ističu da će sarađivati s vlastima kako bi se ispitali svi detalji koji su doveli do incidenta i da bi "bilo neprimereno" iznositi komentare pre završetka istrage.

Brendan Mojlan je zahvalio hitnim službama i prisutnim građanima na "brzoj i izuzetno profesionalnoj reakciji".

Barnabi Džojs, bivši zamenik premijera i sadašnji poslanik za oblast Nju Ingland, poručio je da su njegove "misli, molitve i nade" uz povređene.



(Kurir.rs/BBC/Preneo: V.M.)

