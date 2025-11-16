Slušaj vest

Skoko (29) je prošlog meseca na železničkoj stanici Borou oborio lopova koristeći veštine brazilskog džiju-džicua. Video snimljen nakon toga prikazuje džeparoša kako viče: "Ne želim da te izbodem, brate", dok leži na podu, a Skoko mu drži koleno na vratu.

Poreklom iz Hrvatske, Skoko je osvojio zlato u muškoj ultrateškoj kategoriji na Otvorenom prvenstvu Britanije ranije ove godine.

Kaže da je skočio u akciju nakon što je čuo "veoma glasan vrisak" saputnice u metrou.

- Mislio sam da je neko izboden ili da se nešto desilo. Shvatio sam u deliću sekunde da je došlo do pljačke, jer je jedna žena čvrsto držala telefon. Svakodnevno viđam ove pljačke ispred teretane u kojoj radim i znam da ako brzo ne reagujete, ovi momci će pobeći - rekao je on.

Skoko je glasno upitao ženu ko ju je opljačkao, na šta je ona pokazala na muškarca koji je stajao na peronu.

- Otvorio sam vrata, iskočio iz voza i za pet sekundi sam oborio tipa i rekao: "Ne mrdaj".

Skoko kaže da je čovek pokušao da dohvati čekić u džepu, ali je on upotrebio džudo pokret - zamah nogom - da ga obori.

Nakon što ga je obuzdao, Skoko je spustio telefon na zemlju i počeo da snima.

Skoko kaže da su kod džeparoša pronađena dva telefona - od kojih je jedan imao futrolu sa natpisom "Hello Kitty", kao i čekić.

On procenjuje da se borio sa kriminalcima najmanje 10 puta - uključujući i jedan incident kada su maskirani nasilnici došli u teretanu u kojoj radi i pokušali da vandalizuju imovinu.

Odlučio je da počne da se bori nakon što mu je pre pet godina ukraden bicikl.

- Pozvao sam policiju i rekli su mi "nažalost, nikada više nećete videti svoj bicikl". Pitao sam ih: "Zašto vas onda zovem? Koja je svrha pozivanja ako ne možete da se izborite sa zločinom?" Rekli su: "Gospodine, nemamo dovoljno resursa". Sa svim novcem koji plaćamo za porez, oni nemaju resurse - rekao je Skoko, i dodao da je to bio prvi i poslednji put da je zvao policiju.

- Onda sam shvatio da ću morati jako naporno da treniram i da ozbiljno shvatim obuku. Svaki momak koji pokuša da me opljačka biće uhapšen, biće razoružan i biće predat policiji. Moramo da se brinemo o sebi. Ako se prepustite policiji, bićete povređeni, bićete izbodeni nožem, bićete opljačkani, bićete silovani, na kraju ćete biti ubijeni - kazao je on, i dodao kratko:

- To nije ono što ću učiniti - braniću se. Ne plašim se.