Deo zapadne regije Buenos Ajresa zahvatila je snažna oluja koja se brzo razvija dok se atmosfera iznad Argentineubrzano destabilizuje.

Najkritičnije je u gradu San Nikolasu de los Arojosu, gde je na snazi narandžasto upozorenje zbog mogućih opasnih vremenskih pojava.

Superćelijska oluja u Argentini

Olujni sistem širi se sa zapada prema severoistoku pokrajine, a iz Generala Vilegasa dolaze dramatični prizori: na snimcima se vidi masivna, gusta oblačna struktura nalik "zidu" koja se velikom brzinom kreće prema istoku.

Taj nagli prelaz između toplog vazduha pri tlu i hladnijeg u višim slojevima stvara izražene nestabilnosti, što je preduslov za razvoj jakih oluja.

Prema prognozi argentinskog Državnog hidrometeorološkog zavoda, uslovi su trenutno gotovo idealni za formiranje snažnih olujnih ćelija.

Nad izrazito toplim prizemnim slojem spušta se hladniji vazduh iz viših delova atmosfere, dok se istovremeno nad širim područjem nalazi zona sniženog pritiska.

Meteorolozi upozoravaju da takva kombinacija vrlo lako može da rezultira intenzivnom grmljavinom, naglim naletima vetra i gradom. Upozorenje uključuje mogućnost obilnih padavina u kratkom vremenu, munja, grada i snažnih udara vetra koji bi mogli da prelaze 70 km/h.