Na glavnom trgu u Gracutrenutno se obavlja veliki policijski uviđaj. Prema navodima više medija, na licu mesta nalazi se veliki broj policijskih snaga, a javni prevoz trenutno ne saobraća kroz taj deo grada.

Prema prvim informacijama, koje zvanično još nisu potvrđene, moglo bi se raditi o dojavi o bombi. Trenutno se obezbeđuje cela oblast ovog dela grada. Svako ko pokuša da prođe kroz centar grada naići će na barijere i ograde

Područje oko glavnog trga u Gracu je zatvoreno zbog policijske akcije. Parkirana su i vozila hitne pomoći. Zatvaranje utiče i na tramvajski saobraćaj.

- Postojala je pretnja bombom. Trenutno je nemoguće reći koliko će dugo područje ostati zatvoreno. Trg se trenutno proverava - rekli su iz štajerske policije.

Putnici moraju da koriste alternativne rute, jer uobičajena ruta kroz centar grada nije moguća.

(Kurir.rs/oe24.at/5 Minuten/Preneo: V.M.)

