LANSIRANA I JEDNA RAKETA ISKANDER

LANSIRANA I JEDNA RAKETA ISKANDER

Slušaj vest

U ruskim napadima dronovima tokom noći oštećene su stambene zgrade i civilna infrastruktura u Ukrajini, uključujući solarnu elektranu u Odeskoj regiji, saopštile su vlasti u nedelju.

Rusijaje ispalila raketu Iskanderi 176 dronova, objavile su ukrajinske vazdušne snage, napominjući da su oborile ili onesposobile 139 dronova elektronskim ometanjem. Preostalih 37 pogodilo je 14 različitih lokacija, saopštili su.

Severoistočna regija Sumi teško je pogođena, pri čemu je 86-godišnja žena ranjena, a civilna infrastruktura oštećena u ruskim napadima, saopštila je regionalna agencija za civilnu zaštitu.

U protekla 24 sata sirene za vazdušnu uzbunu oglašavale su se 18 sati u toj regiji.

Južna regija Odesa takođe je stradala jer su ruske snage ponovno ciljale energetsku infrastrukturu, rekao je guverner Oleh Kiper.Oštećena je solarna elektrana, napisao je na Telegramu.

Fotografije pokazuju veliki broj srušenih, razbijenih i probušenih solarnih panela.

Od početka rata u februaru 2022. Rusija sistematski napada ukrajinsku civilnu infrastrukturu. Moskva opravdava tu taktiku tvrdeći da električna energija proizvedena u energetskim postrojenjima služi ukrajinskoj vojnoj industriji.

Ukrajinci teško trpe zbog čestih prekida struje, a ponegde dolazi i do nestašice vode i prekida grejanja.