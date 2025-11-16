Slušaj vest

Prema 7. korpusu za brzo reagovanje, time je presečen ključni koridor kroz koji su ruske snage pokušavale da prodru ka jugoistoku.

Selidovo, nekada grad sa oko 20.000 stanovnika, pod ruskom je kontrolom od 2024. godine. Od tada, prema ukrajinskim izvorima, veći deo nekadašnje infrastrukture je sveden na ruševine, a stanovnici koji su tamo ostali žive bez osnovnih uslova, grejanja, struje i redovnog snabdevanja hranom.

- Kao rezultat vazdušnog napada, put koji povezuje Selidovo i Pokrovsk je uništen. Time su Rusi izgubili mogućnost da koriste ovu rutu za infiltraciju lakom opremom u Pokrovsk - saopštila je ukrajinska vojska.

Ovaj pravac su ruske trupe koristile za brze prodore lakim vozilima. Na primer, 11. novembra, ukrajinski branioci su uništili pet motocikala i pet automobila na ulazu u Pokrovsk, u operaciji koju su ruski izvori opisali kao "delimični uspeh".

Dok ukrajinski inženjeri postavljaju dodatne prepreke u drugim sektorima bojišta, ruska komanda, prema tvrdnjama Kijeva i zapadnih analitičara, šalje takozvane jurišne grupe sa velikim žrtvama da probiju te linije.

Istovremeno, ruske trupe pokušavaju da preuzmu kontrolu nad Mirnogradom. Njegov pad, upozoravaju ukrajinski zvaničnici, ostavio bi Pokrovsk direktno izloženim daljem pritisku i omogućio rusko napredovanje ka Kostjantinivki, Družkivki, Kramatorsku i Slovjansku - gradovima čije je zauzimanje deo dugogodišnjeg plana Rusije da kontroliše celu Donjecku oblast, cilj koji Moskva pokušava da postigne već jedanaestu godinu.

U okviru borbe za simbolične kontrolne tačke, 14. novembra, ukrajinski vojnici su povratili kontrolu nad vrhom razorenog rudnika u Mirnogradu, uklonili rusku zastavu nedavno postavljenu na tornju i eliminisali grupu vojnika koji su je tamo podigli.

Pokrovsk je već više od godinu dana centar žestokih borbi jer je ključna saobraćajna raskrsnica na prilazu Donjecku.

Ruske snage poslednjih nedelja ulaze u južne i centralne delove grada i tvrde da skoro zatvaraju obruč, dok Kijev priznaje težak položaj, ali negira potpuno opkoljavanje. Ukrajina pokušava da stabilizuje svoju odbranu kako bi sprečila dalji ruski prodor ka Kramatorsku i Slavjansku.