Sve je otkrio

Sve je otkrio

Slušaj vest

On je o tome govorio za podkast MD Meets.

- Poštovao sam Angelu Merkel... Čak je ponekad vikala na mene. To nije bilo lepo. Čak i više nego moja supruga... Ali ona je otvorena osoba, intelektualka - rekao je Viktor Orban.

Bivša kancelarka nikada nije koristila svoju moć da nameće svoja mišljenja, na primer, Mađarskoj, i bila je spremna da sluša i razgovara o tuđim argumentima, primetio je Orban.

Sam premijer, prema njegovim rečima, bio je skoro 100% u skladu sa Merkelovom po pitanju strateških interesa Evrope i odnosa sa Rusijom.

I na Evropskom savetu su ponekad delili istu platformu za mir i saradnju.

- Činila je dobre stvari za Nemačku i Evropu, iako je bilo i loših - priznao je šef mađarske vlade.