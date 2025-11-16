Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da je bivša nemačka kancelarka Angela Merkel vikala na njega "čak i više nego supruga".
Sve je otkrio
"ANGELA JE VIKALA NA MENE VIŠE NEGO MOJA ŽENA" Urnebesne reči Viktora Orbana o odnosu sa Merkelovom - Bilo je i loših stvari koje je uradila... (VIDEO)
On je o tome govorio za podkast MD Meets.
- Poštovao sam Angelu Merkel... Čak je ponekad vikala na mene. To nije bilo lepo. Čak i više nego moja supruga... Ali ona je otvorena osoba, intelektualka - rekao je Viktor Orban.
Bivša kancelarka nikada nije koristila svoju moć da nameće svoja mišljenja, na primer, Mađarskoj, i bila je spremna da sluša i razgovara o tuđim argumentima, primetio je Orban.
Sam premijer, prema njegovim rečima, bio je skoro 100% u skladu sa Merkelovom po pitanju strateških interesa Evrope i odnosa sa Rusijom.
I na Evropskom savetu su ponekad delili istu platformu za mir i saradnju.
- Činila je dobre stvari za Nemačku i Evropu, iako je bilo i loših - priznao je šef mađarske vlade.
(Kurir.rs/RIA Novosti)
