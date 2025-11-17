Slušaj vest

Ono što je trebalo da bude miran zimski spektakl pretvorilo se u opasan incident u mestu Sankt Peter-Frajensštajn u Štajerskoj, u Austriji, kada je, tokom povorke, 18-godišnji momak izgubio kontrolu i najpre pocepao jaknu obezbeđenja, nakon čega je oko 20 časova intervenisala policija.

Umesto da se smiri, mladić je napao službenike — udarcem nogom povredio je policajca i oštetio opremu, a zatim je drugim udarcem pogodio još jednog policajca u koleno.

Obojica su zadobili lakše povrede.

Napao i lekare, pljuvao policiju

Kako se žalio na probleme sa cirkulacijom, mladića je zbrinula ekipa Crvenog krsta. Međutim, ni tada nije prestao — napao je i medicinske radnike udarcima, a kasnije u vozilu hitne pomoći pljuvao je i policajce i bolničare. Zbog zdravstvenog stanja prevezen je u regionalnu bolnicu u Leobenu, gde je zadržan.

Protiv njega su podnete brojne prijave, uključujući pokušaj otpora državnim organima, napad na službeno lice, pokušaj teške telesne povrede, oštećenje imovine i više prekršaja. Tužilaštvo ga je pustilo da se brani sa slobode do okončanja istrage.