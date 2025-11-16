Slušaj vest

Ukrajina je obezbedila uvoz američkog tečnog prirodnog gasa iz Grčke kako bi pokrila zimske potrebe od decembra do marta sledeće godine, saopštili su grčki i ukrajinski zvaničnici danas tokom posete Volodimira Zelenskog Atini.

Ukrajina će uvoziti gas putem gasovoda koji prolazi kroz Balkansko poluostrvo kako bi se osigurale kritične zalihe nakon ruskih napada na energetsku infrastrukturu i postrojenja za proizvodnju gasa.

Grčka gasna kompanija DEPA i ukrajinski državni Naftogas naveli su u zajedničkom saopštenju da će sporazum stupiti na snagu u decembru. Zelenski je u zajedničkom saopštenju novinarima sa grčkim premijerom Kirijakosom Micotakisom rekao da će isporuke početi u januaru.

Foto: Youtube/AP

"Počinjemo obnovu svaki put kada Rusi unište energetsku infrastrukturu i postrojenja za proizvodnju gasa, ali to zaista zahteva mnogo vremena, truda, opreme. A kada je u pitanju gas, potreban nam je uvoz da bismo nadoknadili našu proizvodnju koju su Rusi uništili“, rekao je Zelenski novinarima.