Kamera je zabeležila stravičan trenutak kada se urušio deo iznad ulaza u rudnik, kada su, prema zvaničnim podacima, poginulo najmanje 32 osobe.

Međutim, strahuje se da bi taj broj mogao biti mnogo veći, čak i više od 70, preneli su lokalni mediji u Kongu.

Zvanični podaci kažu da je do nesreće došlo kada se srušio most u rudniku kobalta na jugoistoku Demokratske Republike Kongo, usmrtivši najmanje 32 ilegalna rudara, saopštio je danas jedan zvaničnik pokrajinske vlade.

Most se u subotu srušio na poplavljeno područje rudnika u provinciji Lualaba, rekao je novinarima pokrajinski ministar unutrašnjih poslova, Roj Kaumba Majonde.

Naveo je da su pronađena 32 tela i da se potraga za još stradalima nastavlja.

Zbog izuzetno uznemirujućeg sadržaja, nećemo objavljivati fotografije nastradalih rudara.

(Kurir.rs/Barrons/P.V.)

