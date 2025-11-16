Slušaj vest

Ukrajinske snage napale su rafineriju nafte Novokijviševsk u oblasti Samara i skladište dronova koje pripada ruskoj elitnoj jedinici Rubikon, saopštio je danas ukrajinski Generalštab.

Rafinerija, koja je u vlasništvu Rosnjefta, jedna je od 10 najvećih rafinerija, sa godišnjom kapacitetom proizvodnje od 8,8 miliona tona nafte.

Takođe, tu se proizvodi benzin, dizel i lož ulje, kao i gorivo za avione supersonične avione.

Navodi se da su rafineriju pogodile ukrajinske snage, što je dovelo do brojnih eksplozija u toj oblasti, a obim štete se još procenjuje.

Guverner Samarske oblasti, Vjačeslav Fjodorjiščev, potvrdio je napad na regionalnu infrastrukturu, navodeći da je udar odbijen.