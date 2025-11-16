UKRAJINA NANELA JAK UDARAC RUSIMA: Pogođeno skladište dronova ruske elitne jedinice Rubikon i velika rafinerija nafte (VIDEO)
Ukrajinske snage napale su rafineriju nafte Novokijviševsk u oblasti Samara i skladište dronova koje pripada ruskoj elitnoj jedinici Rubikon, saopštio je danas ukrajinski Generalštab.
Rafinerija, koja je u vlasništvu Rosnjefta, jedna je od 10 najvećih rafinerija, sa godišnjom kapacitetom proizvodnje od 8,8 miliona tona nafte.
Takođe, tu se proizvodi benzin, dizel i lož ulje, kao i gorivo za avione supersonične avione.
Navodi se da su rafineriju pogodile ukrajinske snage, što je dovelo do brojnih eksplozija u toj oblasti, a obim štete se još procenjuje.
Guverner Samarske oblasti, Vjačeslav Fjodorjiščev, potvrdio je napad na regionalnu infrastrukturu, navodeći da je udar odbijen.
Prema ukrajinskom vojnom portalu Militarnji, ovo predstavlja šesti ukrajinski napad na istu rafineriju. Prethodni napad, koji se dogodio tokom noći između 18. i 19. oktobra, doveo je do obustave njenog rada.
(Kurir.rs/KyivIndependent/P.V.)