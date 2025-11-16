Slušaj vest

Estetski hirurg iz Rusije, Jekaterina Lonskaja (40), poslata je na ruski front nakon što je tokom estetskog zahvata nanela teške povrede pacijentkinji zbog kojih je skoro oslepela.

Ina Borodi, supruga Aleksandra Borodija, predsednika Federacije jevrejskih zajednica Rusije, došla je u Lonsku na operaciju kapaka, poznatu i kao blefaroplastika. Nakon zahvata, nije mogla u potpunosti da zatvori oči, patila je od jakih bolova i izgubila je vid na oba oka.

U jednom trenutku je potpuno oslepela. Morala je i da se podvrgne četiri korektivne operacije u Italiji, jer su ruski lekari procenili da je njen slučaj „previše komplikovan“.

Foto: Telegram

"Operisana žena sada vidi samo 30 odsto na jednom oku. Lekar nije postavio tačnu dijagnozu tokom početnog pregleda niti proverio koje lekove pacijentkinja uzima", objavio je ruski list Lenta.

Lonskaja je prvobitno osuđena na 11 meseci zatvora, sa zabranom bavljenja lekarstvom dve i po godine. Takođe je morala da plati Borodi pola miliona rubalja, što je približno 5.500 evra, preneo je Dejli mejl.

Ruskim zatvorenicima se nudi pomilovanje ako potpišu ugovor i provedu određeno vreme na frontu u Ukrajini. Pošto je lekarka, odmah je raspoređena za opšteg hirurga u improvizovanoj vojnoj bolnici, gde će lečiti ranjene ruske vojnike.

Foto: Telegram

"Moja odluka da odem u ratnu zonu mnogima može izgledati previše rizično ili opasno, ali verujem da bi u tako teškom periodu za našu zemlju svaki lekar na mom mestu učinio isto. Tokom naredne godine, uz očuvanje profesionalne časti i ljudskog dostojanstva, lečiću ljude po ugovoru sa Ministarstvom odbrane u ratnoj zoni. Sigurna sam da ova priča ne definiše ko sam ja, ni kao lekarka ni kao osoba", objavila je na Instagramu, gde ima više od 20.000 pratilaca.