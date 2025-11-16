DOK JE BIO U TENESIJU

Dva vozila policije sudarila su se u Tenesiju u petak uveče dok su pratila kolonu potpredsednika SAD Džej-Di Vensa, pri čemu je jedan policajac prebačen u bolnicu u kritičnom stanju, saopštile su vlasti.

U sudaru u Merivilu, oko 30 kilometara južno od Noksvila, učestvovao je državni rendžera i motociklista iz Policijske uprave Merivila, saopštila je gradska uprava.

Jedna od dve ambulante koje su bile deo kolone odmah je stala da pruži hitnu medicinsku pomoć, rekao je specijalni agent Džejson Pak, direktor za komunikacije Ministarstva bezbednosti Tenesija za CBS News.

Policajac je u kritičnom stanju, saopštio je grad Merivil putem društvenih mreža. Nisu odmah dostupni dodatni detalji.

"Molimo sve da u svojim molitvama imaju policajca, njegovu porodicu i medicinsko osoblje", rekao je šef Policijske uprave Merivila Toni Krisp.