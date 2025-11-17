Slušaj vest

Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski izjavio je danas da je u Nemačkoj otkazana "ofanzivna" aukcija predmeta Holokausta, potvrđujući informacije svog nemačkog kolege, posle žalbi preživelih Holokausta.

Sikorski je na platformi Iks rekao da su se on i nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful složili da se "takav skandal mora sprečiti".

Poljski ministar je zahvalio Vadefulu na informaciji da je aukcija otkazana.

Grupa preživelih Holokausta pozvala je u subotu nemačku aukcijsku kuću Felcman da otkaže za sutra najavljenu prodaju stotina predmeta Holokausta, uključujući pisma koja su napisali zatvorenici i druge dokumente koji identifikuju mnoge ljude po imenu.

Kolekcija od više od 600 predmeta na aukciji blizu Dizeldorfa, uključivala je pisma koja su zatvorenici iz nemačkih koncentracionih logora pisali voljenima kod kuće, Gestapove karte i druge dokumente počinilaca. Aukcija je nosila naziv "Sistem terora".

"Za žrtve nacističkog progona i preživele Holokausta, ova aukcija je ciničan i bestidan poduhvat koji ih ostavlja ogorčenim i bez reči", rekao je Kristof Hojbner, izvršni potpredsednik Međunarodnog komiteta Aušvic, grupe preživelih sa sedištem u Berlinu.

"Njihova istorija i patnja svih onih koje su nacisti progonili i ubili se iskorišćavaju za komercijalnu dobit", dodao je on.

Komitet je naveo da su imena pojedinaca bila prepoznatljiva u mnogim dokumentima.

Hojbner je rekao da takvi dokumenti o progonu i Holokaustu "pripadaju porodicama žrtava. Trebalo bi da budu izloženi u muzejima ili memorijalnim izložbama, a ne da budu degradirani na puku robu".