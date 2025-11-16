Slušaj vest

Ministar finansija SAD Skot Besent vratio se prošle nedelje iz Južne Karoline, gde je predstavio prvi magnet od retkih zemnih elemenata proizveden u SAD u poslednjih 25 godina.

U razgovoru za Foks biznis, Besent je nazvao ovo dostignuće dokazom da SAD prekidaju "kineski stisak u našem lancu snabdevanja", dodajući da zahvaljujući novom postrojenju za eVAC (pogon za proizvodnju magneta od retkih zemnih metala), Amerika "konačno ponovo postaje nezavisna“.

Prekidanje kineske dominacije u preradi i proizvodnji ovih strateški važnih materijala je ključni prioritet za Trampovu administraciju, koja se nada da će vratiti industriju na američko tlo putem tarifa i drugih ekonomskih mera, preneo je Gardijan.

Strateški značaj retkih zemnih elemenata

Retki zemni elementi su neophodni za proizvodnju poluprovodnika, baterija i modernog oružja. Međutim, Kina kontroliše oko 70 odsto globalnog rudarstva i više od 90 odsto svetskih kapaciteta za preradu, što joj daje ogromnu prednost koju će Trampova administracija teško potkopati. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, SAD su uvezle čak 80 odsto retkih zemnih metala koje su koristile 2024. godine. Za neke od njih, kao što su disprozijum, koji se koristi u čipovima, i samarijum, koji je ključan za vojnu tehnologiju, dominacija Kine u preradi dostiže čak 99 odsto. Disprozijum i terbijum se takođe koriste u magnetima za elektromotore u automobilima, generatorima u vetroturbinama, kao i u mobilnim telefonima i nuklearnim reaktorima.

Foto: Shutterstock

Ovi materijali se koriste u elektromotorima za električne automobile, ali i u sistemima za navođenje koji imaju očigledne primene za Ministarstvo odbrane“, objašnjava Adam Veb, šef energetskih roba u Benčmark Mineral Intelidžensu. „Sve što ima dobar magnet koristi retke zemne metale.“

Odgovor SAD na kinesku dominaciju

Nakon što je Kina ograničila izvoz retkih zemnih metala kao odgovor na američke tarife, Donald Tramp je potpisao sporazume sa Australijom, Malezijom, Kambodžom i Japanom kako bi obezbedio alternativne izvore. Iako su SAD i Kina postigle privremeno trgovinsko primirje, Vašington aktivno radi na jačanju domaće proizvodnje. U julu je Pentagon postao najveći akcionar kompanije MP Materials, koja upravlja najvećim američkim rudnikom u Mauntin Pasu, u Kaliforniji. Plan je da se otvori novi pogon „od rudnika do magneta“ za proizvodnju magneta ključnih za borbene avione F-35, dronove i podmornice.

Foto: Shutterstock

Ministarstvo unutrašnjih poslova je objavilo da je spremno, sledeći primer investicija u čeličnu industriju i proizvođača čipova Intel, da direktno investira u kompanije koje se bave kritičnim mineralima.