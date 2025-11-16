Slušaj vest

Veći deo Kupjanska u Harkovskoj oblasti kontrolišu Oružane snage Ukrajine, dok su ruske grupe u severnim delovima grada odsečene od kopnenog snabdevanja, dok, istovremeno, okupatori pokušavaju da simuliraju kontrolu nad gradom, saopštile su večeras ukrajinske Združene snage.

Prema tvrdnjama Združenih snaga, ruski vojnici u Kupjansku dobili su naređenje da simuliraju kontrolu nad gradom tako što će mahati ruskim zastavama na mestima gde su prisutne njihove male grupe.

Okupatori su počeli da ubacuju zastave u pakete za snabdevanje sopstvenim vojnicima, koje se ispuštaju na grad pomoću dronova.

„Najmanje jedna takva ‘operacija’ već se dogodila – očekujemo uskoro kratko i naglo prekinut video u svim ruskim medijima“, navode ukrajinski vojnici, nazivajući takvu akciju „potemkinovskim zauzimanjem“.

"U ime branilaca Ukrajine izjavljujemo: okupacija grada nije nešto što se može imitirati. Uprkos izjavama Vladimira Putina i Generalštaba Rusije o ‘opkoljavanju’ grada i ukrajinskih snaga u njemu, veći deo Kupjanska kontrolišu Oružane snage Ukrajine, a ruske grupe u severnim delovima odsečene su od kopnenog snabdevanja. Ova akcija je pokušaj da se napravi dobro lice u lošoj situaciji i da se prikrije očigledna laž ruskog režima", navodi ukrajinska vojska.