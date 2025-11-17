Slušaj vest

Pripadnici sirijskih bezbednosnih i vojnih službi privedeni su u okviru istrage o sektaškom nasilju u južnoj provinciji Sveida u julu, u kojem je poginulo stotine ljudi, saopštili su juče tamošnji istražitelji.

Šef sirijskog odbora koji istražuje nasilje u Sveidi održao je konferenciju za novinare u glavnom gradu Damasku, kako bi govorio o postignutom napretku, ali nije objavio broj žrtava, rekavši da će to biti saopšteno u konačnom izveštaju koji se očekuje do kraja godine.

Sredinom jula, naoružane grupe povezane sa duhovnim vođom Druza, šeikom Hikmatom el Hidžrijem, sukobile su se sa lokalnim beduinskim klanovima, što je izazvalo intervenciju vladinih snaga koje su efikasno stale na stranu beduina. Stotine civila, uglavnom Druza, ubijeno je, mnogi od vladinih boraca.

Sudija Hatem Nasan, šef istražnog odbora, rekao je da su saslušali ljude pogođene nasiljem, uključujući "svedoke i žrtve".

"Postigli smo pozitivne rezultate", rekao je Nasan novinarima u Damasku, dodajući da su pritvoreni pripadnici bezbednosnih službi i vojske "za koje je dokazano da su počinili prekršaje na osnovu istraga odbora i video snimaka objavljenih na platformama društvenih medija".

Nasan nije rekao koliko ih je pritvoreno, dodajući da su posle ispitivanja prosleđeni pravosudnim organima.

"Video snimci objavljeni na društvenim mrežama jasno pokazuju lica i da su ih pritvorile nadležne vlasti", rekao je Nasan i dodao da je pripadnike obezbeđenja pritvorilo ministarstvo unutrašnjih poslova, dok pripadnike vojske drži ministarstvo odbrane.

Na internetu su se pojavili video snimci koji prikazuju naoružane ljude kako ubijaju civile Druze kako kleče na javnim trgovima i briju brkove starijim muškarcima u činu poniženja.

Posle nasilja u julu, mnogi u Sveidi sada žele neki oblik autonomije u federalnom sistemu. Manja grupa poziva na potpunu podelu.

Većina od oko milion Druza širom sveta živi u Siriji, a ostatak u Libanu, Izraelu i Golanskoj visoravni koju je Izrael uzeo od Sirije 1967. godine, a kasnije anektirao.