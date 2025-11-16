ORBAN O "HIPOTETIČKOJ" IDEJI RUSIJE: Ne bismo nikada preuzeli Zakarpatsku oblast od Ukrajine! Vi, Nemci, ste to probali sa drugim teritorijama, pa ste izgubili
Mađarska ne bi preuzela Zakarpatsku oblast od Ukrajine kada bi takvu ideju predložila Rusija, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban u intervjuu generalnom direktoru nemačke medijske grupe Axel Springer, Matijasu Depfneru.
"Vi, Nemci, već ste pokušavali na drugim teritorijama i na kraju ste izgubili. Zato iskustvo govori da se u takvu avanturu ne treba upuštati", rekao je Orban odgovarajući na pitanje voditelja o hipotetičkoj ponudi od Putina da preuzme Zakarpatsku oblast u Ukrajini.
Depfner je zamolio Orbana da zamisli situaciju u kojoj predsednik SAD Donald Tramp donosi odluku da podeli Evropu na zapadnu i rusku sferu uticaja i postavio mu pitanje koju bi stranu Mađarska izabrala.
"Mađarska je deo zapadne civilizacije. Mi imamo istočno poreklo, ali pripadamo Zapadu. Tu je naše mesto“, odgovorio je Orban.
(Kurir.rs/RIA/P.V.)