Mađarska ne bi preuzela Zakarpatsku oblast od Ukrajine kada bi takvu ideju predložila Rusija, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban u intervjuu generalnom direktoru nemačke medijske grupe Axel Springer, Matijasu Depfneru.

"Vi, Nemci, već ste pokušavali na drugim teritorijama i na kraju ste izgubili. Zato iskustvo govori da se u takvu avanturu ne treba upuštati", rekao je Orban odgovarajući na pitanje voditelja o hipotetičkoj ponudi od Putina da preuzme Zakarpatsku oblast u Ukrajini.

Depfner je zamolio Orbana da zamisli situaciju u kojoj predsednik SAD Donald Tramp donosi odluku da podeli Evropu na zapadnu i rusku sferu uticaja i postavio mu pitanje koju bi stranu Mađarska izabrala.

"Mađarska je deo zapadne civilizacije. Mi imamo istočno poreklo, ali pripadamo Zapadu. Tu je naše mesto“, odgovorio je Orban.

(Kurir.rs/RIA/P.V.)