Alžirski predsednik Abdelmadžid Tebun naložio je danas istragu posle niza intenzivnih požara poslednjih dana, koji se smatraju neuobičajenim za novembar, a koji su primorali na evakuaciju desetina porodica, javila je državna televizija.

Cilj istrage je da se utvrde "uzroci požara koji su istovremeno izbili" u nekoliko udaljenih područja, dodala je televizija.

Lokalni mediji, koji su izrazili iznenađenje takvim fenomenom u novembru, preneli su da četiri osobe uhapšene.

Prema podacima agencije Civilne zaštite, gotovo svih 55 požara koji su izbili poslednjih dana je ugašeno.

Lokalni mediji opisali su "paklenu noć" između četvrtka i petka u Tipazi, blizu glavnog grada Alžira, gde je oko 300 vatrogasaca mobilisano da se bori protiv plamena, koji se širio i zbog jakih vetrova brzine do 60 kilometara na sat.

Intenzitet požara, koji se približavao kućama, primorao je vlasti da evakuišu desetine porodica.

Porast temperature

Severni Alžir je prošle nedelje zabeležio temperature iznad proseka, dostižući skoro letnji nivo.

Prema podacima agencije Civilne zaštite, 50 požara je potpuno ugašeno, a pet drugih je pod kontrolom, ali ostaje pod nadzorom.

Plamen je opustošio nekoliko hektara šuma i rastinja u desetak severnih provincija.

Požari su česti leti na severu Alžira, gde su koncentrisane šume zemlje, ali mnogo neobičniji tokom jeseni.