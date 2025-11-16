Slušaj vest

Zajednička američka radna vojna grupa "Southern spear" izvršila je smrtonosni napad na čamac kojom je upravljala organizacija koju su SAD označile terorističkom.

Obaveštajne informacije potvrdile su da je lovilo bilo korišćeno za krijumčarenje narkotika, da je proplazilo poznatom rukom na narko-trafiking i prevozilo drogu.

Američka Južna komanda (U.S. Southern Command - SOUTHCOM) saopštila je da su u akciji ubijena trojica narko-dilera u istočnom Pacifiku.

SAD su od septembra 2025. pokrenule kampanju vojne upotrebe sile protiv brodova za koje tvrde da su u vlasništvu kriminalnih kartela.

Kampanja je zvanično nazvana “Operation Southern Spear”.

Cilj je, prema američkim zvaničnicima, da se zaustavi krijumčarenje narkotika morem, koje navodno predstavlja pretnju nacionalnoj bezbednosti SAD.