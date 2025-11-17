Slušaj vest

Dva muškarca koja su prevozila 81 majmuna makakija u vozilu na Tajlandu uhapšena su u blizini kambodžanske granice, saopštile su juće lokalne vlasti koje sumnaju na međunarodnu trgovinu divljim životinjama.

Patrola je presrela vozilo u petak popodne u provinciji Sa Kaeo, na istoku zemlje, i otkrila majmune u torbama, zajedno sa metamfetaminom. ; "Vlasti su uhapsile dvojicu osumnjičenih", navodi se u saopštenju.

Tokom ispitivanja, dvojica muškaraca su priznala svoje učešće u prekograničnoj mreži trgovine životinjama, dovodeći makakije u Kambodžu iz Tajlanda.

Tajland je glavna tranzitna tačka za trgovinu divljim životinjama. Brojni primerci ugroženih vrsta prodaju se po visokim cenama na crnom tržištu, u Kini, Tajvanu i jugoistočnoj Aziji.

Prošle godine, Tajland je vratio desetine lemura i više od 900 kornjača u Madagaskar, njihovu zemlju porekla posle zaplene tih životinja.