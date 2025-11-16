Slušaj vest

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči izjavio je danas da u zemlji nema "neprijavljenih lokacija za obogaćivanje uranijuma".

"U Iranu nema neprijavljenih lokacija za obogaćivanje uranijuma. Sva naša mesta su pod kontrolom i nadzorom" Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), rekao je Aragči novinarima dodajući da trenutno "nema obogaćivanja" jer su objekti oštećeni tokom 12-dnevnog rata sa Izraelom u junu.

Nekoliko američkih medija, uključujući Vašington post (The Washigton Post) i Njujork tajms (The New York Times), poslednjih meseci su prenosili da je Iran ubrzao izgradnju tajnog podzemnog nuklearnog postrojenja, pod kodnim nazivom "Planina Pikaks" (Pickaxe moutain).

Iranske vlasti i lokalni mediji nisu pomenuli to mesto.

Izrael je 13. juna pokrenuo iznenadni napad na Iran, gde je poginulo nekoliko desetina visokih iranskih zvaničnika i nuklearnih naučnika.

Ti napadi su pokrenuli 12-dnevni rat dva protivnika, tokom kojeg su SAD bombardovale tri iranska nuklearna postrojenja, iako su tek bile započele pregovore sa Teheranom.

Glavna tačka spora Vašingtona i Teherana odnosila se na pravo Teherana da obogaćuje uranijum.

To pravo je "nesporno i neotuđivo", rekao je Aragči.

Zapadne sile i Izrael optužuju Iran da pokušava da stekne nuklearno oružje, optužbu koju Teheran dosledno negira.

Razgovori dve strane su trenutno u zastoju, dok su UN krajem septembra ponovo uvele sankcije, koje su ukinute pre deset godina, u nastojanju da izvrše pritisak na Teheran.

Prema poverljivom izveštaju u čiji je uvid imao u sredu AFP, IAEA je pozvala Iran da joj dozvoli da što pre proveri zalihe nuklearnog materijala, a posebno zalihe visoko obogaćenog uranijuma.

Iran tvrdi da su njegova postrojenja teško oštećena u junskim napadima i da je obogaćeni materijal ostao zakopan pod ruševinama.

Iranske vlasti su nedavno navele da će obnoviti nuklearne objekte oštećene izraelskim i američkim napadima.

Prema podacima nadzornog tela UN, Iran je jedina zemlja bez nuklearnog oružja koja obogaćuje uranijum do 60 odsto, što je blizu tehničkog praga od 90 odsto potrebnog za proizvodnju atomske bombe.

Teheran smatra da IAEA snosi deo odgovornosti za pokretanje iznenadnog izraelskog napada, jer je on pokrenut dan nakon što je ta organizacija sa sedištem u Beču usvojila tekst kojom se kritikuje iranski nuklearni program.

Iran takođe kritikuje IAEA što nije osudila napade na njegova nuklearna postrojenja tokom sukoba.

Izrael i SAD su pretili da će ponovo napasti Iran ako zemlja ponovo pokrene svoj nuklearni program.