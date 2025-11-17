SAMSUNG ULAŽE 310 MILIJARDI DOLARA U RAZVOJ AI! Južna Koreja postaje jedna od tri vodeće sile u oblasti veštačke inteligencije
Južnokorejski konglomerat Samsung predstavio je danas petogodišnji investicioni plan od 310 milijardi dolara (267 milijardi evra) kako bi zadovoljio rastuću potražnju podstaknutu globalnim usponom veštačke inteligencije (AI).
Kao deo ovog plana, Samsung je odobrio izgradnju fabrike Pjongtek 5, novog postrojenja za proizvodnju poluprovodnika dizajniranog "da zadovolji potrebe za memorijskim čipovima", navodi se u saopštenju.
"Kada fabrika 5 bude u potpunosti operativna, očekuje se da će igrati još veću stratešku ulogu u globalnom lancu snabdevanja poluprovodnicima i domaćem ekosistemu čipova u Južnoj Koreji", dodaje se u saopštenju.
Očekuje se da će nova linija početi sa radom 2028. godine.
Kao deo tog plana, Samsung SDS, IT i logistička divizija grupe, osnovaće dva centra podataka za AI u Južnoj Džoli i Gumiju, dodala je kompanija, bez navođenja dodatnih detalja.
Taj plan dolazi nakon što se južnokorejska vlada obavezala da će utrostručiti nacionalnu potrošnju za ovaj sektor sledeće godine, a predsednik Li Dže Mjung se obavezao da će zemlju učiniti jednom od tri vodeće svetske sile u oblasti AI.
Biće izdvojeno gotovo 6,1 milijardu evra, uključujući približno 1,57 milijardi evra za primenu u industriji, svakodnevnom životu i javnom sektoru.
(Kurir.rs/Beta-AFP)