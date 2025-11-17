Kinesko Ministarstvo kulture i turizma u nedelju je preporučilo građanima da izbegavaju putovanja u Japan, navodeći bezbednosne razloge. U izjavi objavljenoj na zvaničnoj veb stranici, Ministarstvo se osvrnulo na preporuku kineskog Ministarstva spoljnih poslova o putovanjima koja ukazuju na pogoršanje bezbednosnih uslova za kineske državljane u Japanu, kao i na nedavne provokativne primedbe japanske liderke u vezi sa kineskim Tajvanom.

U izjavi se kineskim turistima savetuje da izbegavaju putovanja u Japan i onima koji su već u Japanu da pažljivo prate bezbednosnu situaciju na terenu, podignu svest o bezbednosti, pojačaju samoodbranu i odmah se obrate lokalnoj policiji ili kineskoj ambasadi i konzulatima u Japanu za pomoć u slučaju nužde.