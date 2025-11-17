Slušaj vest

Najmanje tri osobe su poginule noćas u ruskim vazdušnim udarima na istoku Ukrajine, saopštile su lokalne vlasti.

"Neprijatelj je pokrenuo raketne napade na grad Balakliju", oštetivši stambene zgrade i vozila, naveo je na Telegramu načelnik vojne administracije Harkovske oblasti Oleg Sinegubov.

Ruski raketni napad na grad Balakliju u Harkovskoj oblasti na istoku Ukrajine Foto: screenshot X

Vojni zvaničnici su rekli da su prema prvim izveštajima tri osobe su poginule, da je najmanje deset osoba ranjeno, kao i da među povređenima ima dece.

Ruska vojska je izvela dva raketna udara na centar grada.

Službe za vanredne situacije Ukrajine reaguju na lice mesta.

(Kurir.rs/Beta-AFP)

Ne propustitePlanetaSVE JE BILO MIRNO, A ONDA SU VAZDUH ZAPARALE DVE ENORMNE EKSPLOZIJE: Ukrajinci presekli žilu kucavicu kod Pokrovska! Rusi ostvaruju svoj dugogodišnji plan?
rat u Ukrajini Pokrovsk
PlanetaBOMBA! ZLATNA WC ŠOLJA I HRPE PARA U KUĆI U KOJOJ JE ZELENSKI PRAVIO ŽURKU Sve o odbeglom prijatelju Timuru, uzeo 86 miliona € od mita, skriva se U OVOJ ZEMLJI?
TImur Mindich Volodimir Zelenski
PlanetaOVAKO SE RUŠI ŠAHID MITRALJEZOM IZ HELIKOPTERA! Ukrajinci objavili snimak iz Mi-8, ruski dron nema nikakve šanse, Kijev našao novi način odbrane (FOTO, VIDEO)
Šahid Mi-8 dron helikopter
PlanetaIZVEŠTAJ KOJI TRESE EVROPU! "MOŽE DA POTKOPA JEDINSTVO U PODRŠCI UKRAJINI" Volstrit džurnal o otkriću nemačkih detektiva o Severnom toku: "Sve ukazuje na Kijev"
w-57959137.jpg