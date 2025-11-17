Ruski raketni napad na ukrajinski grad Balakliju u Harkovskoj oblasti na istoku zemlje, najmanje troje mrtvih i desetoro ranjenih, oštećene stambene zgrade i vozila
MEĐU POVREĐENIMA IMA DECE
RUSKE RAKETE PALE NA ZGRADE U CENTRU GRADA, IMA MRTVIH I RANJENIH! Stravični snimci vazdušnih udara na Balakliju na istoku Ukrajine (FOTO, VIDEO)
Najmanje tri osobe su poginule noćas u ruskim vazdušnim udarima na istoku Ukrajine, saopštile su lokalne vlasti.
"Neprijatelj je pokrenuo raketne napade na grad Balakliju", oštetivši stambene zgrade i vozila, naveo je na Telegramu načelnik vojne administracije Harkovske oblasti Oleg Sinegubov.
Ruski raketni napad na grad Balakliju u Harkovskoj oblasti na istoku Ukrajine Foto: screenshot X
Vojni zvaničnici su rekli da su prema prvim izveštajima tri osobe su poginule, da je najmanje deset osoba ranjeno, kao i da među povređenima ima dece.
Ruska vojska je izvela dva raketna udara na centar grada.
Službe za vanredne situacije Ukrajine reaguju na lice mesta.
(Kurir.rs/Beta-AFP)
