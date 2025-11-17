AMERIKA MADUROV KARTEL PROGLAŠAVA TERORISTIČKOM ORGANIZACIJOM! Trampov šef Stejt departmenta objavio odluku, poslednji korak ka vojnoj akciji protiv Venecuele?
Marko Rubio, državni sekretar SAD, objavio je da će Kartel de los Soles, moćna kriminalna mreža povezana sa najvišim rukovodstvom Venecuele, biti označena kao strana teroristička organizacija.
Foks njuz navodi da ovaj potez deluje kao eskalacija stava Vašingtona prema venecuelanskoj vladi i mogao bi da dovede do vojne akcije protiv režima predsednika Nikolasa Madura, kako američka televizija naziva vlast u Karakasu.
Rubio je sinoć potvrdio da će SAD formalno označiti kartel kao stranu terorističku organizaciju kasnije ovog meseca.
Navodi se da se ova oznaka, koja treba da stupi na snagu 24. novembra, odnosi na kriminalnu mrežu koju navodno predvodi Maduro i visoki funkcioneri njegovog režima.
- Kartel de los Soles, čije je sedište u Venecueli, predvodi Nikolas Maduro i druge visoko rangirane osobe nelegitimnog Madurovog režima koje su korumpirale vojsku, obaveštajne službe, zakonodavstvo i sudstvo Venecuele. Ni Maduro ni njegovi saradnici ne predstavljaju legitimnu vladu Venecuele - navodi se u saopštenju Stejt departmenta.
U njemu se dodaje da je "Kartel de los Soles, u koordinaciji sa drugim terorističkim organizacijama, uključujući Tren de Aragua i kartel Sinaloa, odgovoran za terorističko nasilje širom naše hemisfere i za trgovinu drogom u SAD i Evropi".
Kartel već bio na meti Ministarstva finansija SAD
Kartel de los Soles je već je bio na udaru Ministarstva finansija SAD prema Izvršnoj naredbi 13224, koja je usmerena na teroriste i one koji pružaju podršku terorizmu.
Objava Rubija je usledila nakon što je američki predsednik Donald Tramp ponovio da su SAD odlučne da zaustave dilere droge i drogu koja ulazi u zemlju.
- Inače, rekao sam Marku i nekim ljudima da naš državni sekretar radi odličan posao. Rekao sam: "Idite u Kongres i recite im da ne dozvoljavamo da droga prolazi kroz Meksiko. Ne dozvoljavamo im da prolazi kroz Venecuelu" - kazao je Tramp sinoć novinarima.
Tramp je ipak pomenuo i razgovore sa venecuelanskim liderom.
- Možda ćemo voditi neke razgovore sa Madurom i videćemo kako će se to završiti. Oni bi želeli da razgovaraju. Videćemo šta će se desiti - zaključio je Tramp.
Stigao najveći ratni brod na svetu
Najveći ratni brod na svetu stigao je prošle nedelje na Karibe, udarna grupa američkih marinaca na čelu sa nosačem aviona "USS Džerald R. Ford" raspoređena je po naredbi Trampa nakon tenzija sa Venecuelom i Kolumbijom.
Šef Bele kuće je u međuvremenu izjavio da je odluku o Venecueli "uglavnom već doneo".
