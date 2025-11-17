KO ĆE ZAMENITI GABRIJELA BORIĆA, POTOMKA HRVATSKIH MIGRANATA? Prvi put od pada Pinočea ultradesničar bi mogao da bude predsednik Čilea, u igri i KAJZER (FOTO)
Biračka mesta zatvorena su sinoć u Čileu na predsedničkim izborima na kojima su dominirala pitanja bezbednosti i ilegalne imigracije, što je odgovaralo ekstremnoj desnicu.
Prvi put od kraja diktature Augusta Pinočea 1990. radikalna desnica bi mogla da se vrati na vlast u ovoj latinoameričkoj zemlji.
Komunista Žanet Hara, kandidatkinja vladajuće koalicije levog centra, vodila je u anketama ispred ultradesničarskog rivala Hosea Antonija Kasta.
Međutim, u verovatnom drugom krugu izbora, predviđa se da će Hara izgubiti od desničarskog ili ultradesničarskog kandidata zbog preraspodele glasova.
Ekstremnu desnicu predstavlja i Johanes Kajzer, kongresmen koji je doživeo porast popularnosti u anketama i često se opisuje kao čileanska verzija argentinskog predsednika Havijera Mileja.
Iako Čile ostaje jedna od najbezbednijih zemalja na kontinentu, kriminal je u značajnom porastu.
To nasilje zasenilo je težnje za promenama koje su dovele na vlast 2022. godine levičarskog predsednika Gabrijela Borića, Čileanca hrvatskog porekla s ostrva Ugljana u Jadranskom moru, zajedno sa njegovim na kraju neispunjenim obećanjem o novom Ustavu koji će zameniti onaj nasleđen od Pinočea.
