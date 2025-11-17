Slušaj vest

Jedan vozač je oko 3 sata jutros pozvao policiju, i prijavio da se na putu nalaze ostaci žene.

Patrolna vozila su odmah dojurila na deonicu auto-puta kod izlaza za Frojdenberg.

Auto-put je odmah zatvoren, a na mesto su stigli i kriminalistički detektivi.

Javno tužilaštvo još nije objavilo ukupan broj pronađenih delova tela. Međutim, prema pisanju nemačkog Bilda, veruje se da su to odsečene ruke žene.

Kako su tačno delovi tela završili na autoputu još uvek nije jasno.

Prve istrage ukazuju da nije u pitanju nesreća. A45 je ponovo otvoren ujutru, a istraga ubistva je u punom jeku.

(Kurir.rs/Bild)

Ne propustitePlaneta"AKO JA UMREM, UMREĆE I ON SA MNOM! NEMOJ DA MISLIŠ DA SE ŠALIM" Strašne pretnje majke, koja je sinu (9) nožem prerezala vrat: Presudila detetu kuhinjskim nožem
majka ubila sina Trst Italija
PlanetaNAKON ODNOSA FOTOGRAFISALA ALEKSANDRA, PA POČINILA HOROR: Ova slika i NJEGOV POGLED ulivaju jezu - bivša ga izbola 27 puta, preklala, PA UPUCALA U GLAVU (FOTO)
Džodi Erijas, Travis Aleksandar, ubistvo
PlanetaDAVID STOJANOVIĆ (25) OPTUŽEN ZA UBISTVO NAJBOLJEG DRUGA! Družili se od osnovne škole, živeli zajedno, a onda je Leonardo stradao posle pada sa trećeg sprata
shutterstock_2308767745.jpg
PlanetaPOGUBLJEN BIVŠI MARINAC ZBOG SILOVANJA I UBISTVA DEVOJČICE (6): Oteo je iz spavaće sobe, pa je udavio u kanalu
Brajan Dženings Florida