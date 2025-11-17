Slušaj vest

Svrgnuta premijerka Bangladeša Šeik Hasina osuđena je na smrt jer je utvrđeno da je kriva zbog zločina protiv čovečnosti i nasilnog gušenja studentskih protesta, što je dovelo do pada vlade.

Panel sačinjen od trojice sudija suda Bangladeša za ratne zločine, doneo je danas presudu kojom je utvrđeno da je Hasina odgovorna za podsticanje stotina vanpravnih pogubljenja koja su počinile snage bezbednosti.

Sudnica, u kojoj su bile prisutne neke porodice žrtava, eruptirala je u aplauz kada su sudije izrekle kaznu, navodi CNN.

"Šeik Hasina je počinila zločine protiv čovečnosti svojim podsticanjem, naređenjima i neuspehom da preduzme kaznene mere,“ rekao je jedan od sudija dok je izricao presudu.

Bilo je "kristalno jasno" da je "podstrekivala članove svoje partije... štaviše, izrazila da je naredila da se ubiju i eliminišu studenti demonstranti,“ navele su sudije.

Ono što je počelo kao mirni studentski protest zbog kvota u državnoj službi prošle godine, preraslo je u pokret širom zemlje za Hasininu ostavku.

Prelomni trenutak bio je obračun vlade, koji je, prema Kancelariji UN za ljudska prava, možda odneo i do 1.400 života. Do 25.000 ljudi je takođe povređeno, čulo se na sudu.

Hasina se suočila sa pet optužbi, koje su se prvenstveno odnosile na podsticanje ubistava demonstranata, naređivanje da demonstranti budu obešeni i naređivanje upotrebe smrtonosnog oružja, dronova i helikoptera za suzbijanje nemira, što je ona negirala.