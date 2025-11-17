Slušaj vest

To je saopštio Ruski istražni komitet.

- Pritvorena je zbog sumnje da je ubila svog šestogodišnjeg sina u Balašihi. Tokom ispitivanja kod istražitelja, žena je priznala ubistvo deteta i napisala priznanje, ali nije mogla da objasni motiv - navodi se u saopštenju.

Prema dobijenim informacijama, osumnjičena je počinila ubistvo u stanu, a zatim bacila delove tela u Goljanovski ribnjak, veštačko jezero u Moskvi.

Izvor iz policije identifikovao je osumnjičenu kao 31-godišnju Elenu Cuckovu, rodom iz Zarečnog u Penzenskoj oblasti.

Elena Cuckova, osumnjičena da je sinu odsekla glavu Foto: Društvene Mreže

Prema rečima policije, ženi je dijagnostikovana šizofrenija, više puta je bila lečena u psihijatrijskoj bolnici, a takođe je koristila drogu.

Ima stariju ćerku, koja je ostala sa ocem nakon što su joj se roditelji razdvojili.

U nedelju su radnici u Goljanovskom jezeru pronašli ranac sa delom tela maloletnika.

Ranac sa ostacima deteta koji je pronađen u Moskvi Foto: X/Prokuratura Moskva

Prema Telegram kanalima, u njemu se nalazila glava dečaka, razni komadi papira i sitni otpad.

Ronioci su pretražili jezero, ali nisu pronašli ništa.

Istog dana, baka žrtve je kontaktirala policiju, tvrdeći da je njenog unuka od kuće odveo majčin dečko sa kojim živi, čiji identitet još nije potvrđen.