Još jedna šteta je zabeležena na železničkoj pruzi između poljske prestonice Varšave i Lublina - u istom području gde je i uništena pruga, što Poljska zvanično smatra sabotažom.

Za incident se saznalo sinoć posle 21.00, a policija grada Pulavija prijavila je vanredno zaustavljanje voza iz Svinoujšća za Žešov sa 475 putnika u području grada Pulavija.

„Niko nije povređen. Prema preliminarnim nalazima, razbijen je prozor na jednom od vagona, najverovatnije zbog oštećenja dalekovoda“, saopštila je policija, dodajući da je istraga na licu mesta u toku.

Premijer Poljske Donald Tusk osudio je akt sabotaže.

"Dizanje u vazduh železničke pruge na pravcu Varšava–Lublin predstavlja neviđen čin sabotaže koji direktno ugrožava bezbednost poljske države i njenih civila. Ova ruta je takođe od ključnog značaja za dostavu pomoći Ukrajini. Uhvatićemo počinioce, ko god oni bili", rekao je Tusk.

Prema podacima RMF24, uzrok oštećenja je bio lanac bačen preko dalekovoda. Usled toga je došlo do kratkog spoja, a prekinuta žica je razbila prozor vagona.