Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da postoji jedan, glavni uslov pod kojim bi mogao da se održi sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina i njegovog američkog kolege Donalda Trampa.

Taj "uslov" je da sastanak mora da bude - produktivan.

"I Vašington i Moskva su izjavili da svaki samit mora biti produktivan i da je priprema neophodna", kazao je Peskov i dodao:

12301-epa-shamil-zhumatov--pool.jpg
Foto: EPA/Shamil Zhumatov

"Kao što znate, i u Beloj kući i Kremlju su više puta date izjave koje potvrđuju naše razumevanje da svaki samit mora biti produktivan. Produktivan samit zahteva pedantnu, temeljnu pripremu".

Međutim, on je dodao i da je malo verovatno da će uslovi za sastanak predsednika Rusije i SAD "biti pogodni".

"Teško je predvideti kada će se ovi uslovi pojaviti. Iako smo, naravno, svi zainteresovani da se ovi uslovi dogode pre nego kasnije", rekao je on, odgovarajući na pitanje RIA Novosti o tome koliko brzo bi mogao da nastupi pravi trenutak za sastanak između Putina i Trampa .

(Kurir.rs/RIA/P.V.)

