Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da postoji jedan, glavni uslov pod kojim bi mogao da se održi sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina i njegovog američkog kolege Donalda Trampa.

Taj "uslov" je da sastanak mora da bude - produktivan.

"I Vašington i Moskva su izjavili da svaki samit mora biti produktivan i da je priprema neophodna", kazao je Peskov i dodao:

Foto: EPA/Shamil Zhumatov

"Kao što znate, i u Beloj kući i Kremlju su više puta date izjave koje potvrđuju naše razumevanje da svaki samit mora biti produktivan. Produktivan samit zahteva pedantnu, temeljnu pripremu".

Međutim, on je dodao i da je malo verovatno da će uslovi za sastanak predsednika Rusije i SAD "biti pogodni".