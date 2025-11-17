Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp se uglavnom ne ustručava da kaže šta misli, u bilo kojoj situaciji, a tako je bilo i sa američkim novinarom koji mu je upadao između rečenica.

Takav nastup novinara razbesneo je Trampa koji ga je izvređao, rekavši mu da je "najgori".

Novinar je upitao Trampa da li smatra da je američki voditelj Taker Karlson dobar.

"Smatram da je dobar. Rekao je dosta kvalitetnih stvari tokom prethodnih godina. Ne možete mu reći koga da intervjuiše", rekao je Tramp.

 Onda se okrenuo ka novinaru Blumberga.

"Da li ćeš da me pustiš da završim rečenicu? Najgori si! Ne znam zašto te uopšte drže na poslu!", odbrusio je Tramp.

(Kurir.rs/P.V.)

