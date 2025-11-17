Slušaj vest

Japan pokušava da smiri eskalaciju spora sa Kinom oko Tajvana, nakon objave iz Tokija o mogućnosti vojnog mešanja u taj sukob, što je navelo Peking da pozove Kineze da odustanu od putovanja kod svog istočnoazijskog suseda.

Rojters podseća da je sukob izbio nakon što je premijerka Sanae Takaiči rekla japanskim poslanicima ranije ovog meseca da bi kineski napad na Tajvan, koji bi ugrozio opstanak Japana, mogao da izazove vojni odgovor Tokija.

Ovom izjavom Takaiči je prekinula tradiciju izbegavanjem javne diskusije o takvom scenariju koje su se držale prethodne japanske valde kako ne bi provocirale Peking, koji Tajvan smatra kineskom teritorijom što vlasti u Tajpeju odbijaju.

Masaki Kanai, zvaničnik japanskog Ministarstva spoljnih poslova zadužen za Aziju i Okeaniju, stigao je danas u kinesku prestonicu kako bi se sastao sa kineskim kolegom Liu Đinsongom.

Japanski mediji navode da će Kanai objasniti da se bezbednosna politika Japana nije promenila i pozvati Kinu da se uzdrži od akcija koje štete vezama dve zemlje.

Do Tajvana samo 110 kilometara

Tajvan se nalazi na samo oko 110 kilometara od najzapadnijeg japanskog ostrva Jonaguni, blizu morskih ruta koje su za Tokio važne zbog prevoza energenata.

U Japanu, zemlji čiji je najveći trgovinski partner upravo Kina, koncentrisana je najveća američka vojna sila van SAD.

Kina je nakon izjave japanske premijerke poslala brodove Obalske straže u vode kod ostrva Senkaku, kao i vojne dronove blizu te udaljene japanske teritorije na koje Kina polaže prava i ostrva naziva Diaoju.

U nedelju je kineska Obalska straža saopštila da su njeni brodovi izvršili "patroliranje sa ciljem primene prava silom" u spornim vodama.

- Brod kineske obalske straže, formacija 1307, sproveo je patrole unutar teritorijalnih voda ostrva Diaoju. Ovo je bila zakonita patrolna operacija koju je sprovela kineska Obalska straža kako bi zaštitila svoja prava i interese - navodi se u saopštenju.

Gardijan podseća da su Kina i Japan u više navrata imali slična sučeljavanja oko ovih ostrva, ali da najnovija aktivnost dolazi usred diplomatskog sukoba izazvanog izjavom japanske premijerke.

Upozorenje Kinezima da ne putuju u Japan

BBC navodi da su vrednosti akcija japanskih kompanija iz oblasti turizma i maloprodaje pale danas nakon što je Kina upozorila svoje državljane da ne putuju u Japan, pošto su Tokio i Peking u najnovijem sporu oko Tajvana.

Akcije japanskih robnih kuća su teško pogođene izjavom premijerke Takaiči.

Deonice kompanija trgovinski lanaca "Micukoši" i "Isetan" su pale za skoro 12 odsto, a naglo je opala vrednost akcija i drugih poznatih brendova poput kozmetičke kompanije "Šiseido".

Britanski javni servis navodi da se Kina konstantno rangira među zemljama koje su glavni izvor turista koji posećuju Japan.

