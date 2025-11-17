Slušaj vest

Poruka koja kruži na nekoliko aplikacija, a za koju se navodno tvrdi da najavljuje napade na oko 20 škola u Berlinu, izazvala je uznemirenost u nemačkoj prestonici, javlja DPA.

Policija je primila više od 1.000 hitnih poziva u vezi sa navodnom pretnjom, rekao je portparol u ponedeljak.

Policija veruje da je poruka "lažna informacija namerno osmišljena da izazove strah".

U objavi na platformi X, policija je upozorila na dezinformacije i lažne vesti.

- Nemamo nikakve naznake o bilo kakvoj opasnosti ili konkretnim pretnjama - navodi se u saopštenju objavljenom kasno u nedelju.

Policija je saopštila da će škole u ponedeljak raditi normalno. Rekli su da će policajci održavati prisustvo u blizini školskih zgrada kako bi mogli brzo da reaguju ako bude potrebno.

Na internetu je bilo brojnih reakcija na upozorenje policije.

- Roditeljski četovi trenutno lude - napisao je jedan korisnik.

Jedan otac je rekao:

- Moj sin mi je pokazao video sa pretnjom; on je uplašen, i takođe i njegovi drugari iz razreda. Oni sutra neće ići u školu. I ja sam uplašen. Molim vas, uradite nešto.

Poruka koja sadrži pretnju prosleđena je u nekoliko školskih grupa, pri čemu je nekoliko ustanova pomenuto po imenu.

Zbog viralnog širenja poruke, policija je saopštila da planira da poveća svoje prisustvo, pri čemu se detalji još razrađuju.

Otvorena je istraga zbog sumnje u narušavanje javnog reda putem pretnje izvršenjem krivičnog dela. Policajci sada ispituju ko stoji iza širenja poruke.