Grupa od tri maskirana muškaraca tokom noći je opljačkala prodavnicu "Luj Viton" u centru Rima, blizu Španskih stepenica
PLEN JOŠ NIJE PROCENJEN
OPLJAČKAN "LUJ VITON" U CENTRU RIMA! Banda lopova automobilom upala u izlog prodavnice
Slušaj vest
Grupa lopova je tokom noći izvršila pljačku prodavnice Luj Viton u centralnoj rimskoj ulici Via Kondoti, blizu Španskih stepenica.
Prema početnoj rekonstrukciji događaja, tri maskirana muškarca su se automobilom zabila u izlog prodavnice oko 1:30 u ponedeljak, a zatim upala u radnju.
Luj Viton Foto: Francis Joseph Dean/Dean Pictures / Alamy / Alamy / Profimedia
Plen koji su ukrali još nije procenjen.
Istražitelji su na mestu zločina u prodavnici.
(Kurir.rs/ANSA/Foto:Ilustracija)
Reaguj
Komentariši