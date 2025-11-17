Slušaj vest

Grupa lopova je tokom noći izvršila pljačku prodavnice Luj Viton u centralnoj rimskoj ulici Via Kondoti, blizu Španskih stepenica.

Prema početnoj rekonstrukciji događaja, tri maskirana muškarca su se automobilom zabila u izlog prodavnice oko 1:30 u ponedeljak, a zatim upala u radnju.

profimedia0863486389.jpg
Luj Viton Foto: Francis Joseph Dean/Dean Pictures / Alamy / Alamy / Profimedia

Plen koji su ukrali još nije procenjen.

Istražitelji su na mestu zločina u prodavnici.

(Kurir.rs/ANSA/Foto:Ilustracija)

