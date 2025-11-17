Slušaj vest

Obilne kiše koje su tokom noći pogodile italijanski region Friuli-Venecija Đulija izazvale su katastrofalne posledice.

U mestu Bračan, u opštini Krmin, odmah pored slovenačke granice, klizište je zatrpalo i srušilo trospratnu zgradu. Spasilačke ekipe su uspele da izvuku jednu osobu iz ruševina, dok se za dvoje stanovnika još traga, piše 24ur.com.

Potraga ispod ruševina i nove pretnje

Na mesto nesreće odmah su poslata brojna spasilačka vozila i helikopter. Spasioci su ispod ruševina izvukli jednu osobu sa prelomom noge, koja je prevezena u bolnicu u Videmu.

Zbog rizika od novih klizišta, vlasti su evakuisale nekoliko porodica iz Via San Đorđo. Gradonačelnik Krmina, Roberto Felkaro, potvrdio je ozbiljnost situacije: „Sinoć je bilo mnogo kiše, mnogo. Nažalost, neki su nestali.“

Reke su se izlile, sela su bila pod vodom

Ekstremna količina padavina, gde je samo u Krminu za šest sati palo 152 milimetra kiše, izazvala je izlivanje reka.

Reka Idrija je probila svoje korito i izazvala velike poplave, dok je reka Ter poplavila selo Versa kod Vileša. Zbog teške situacije na terenu, spasioci iz susedne Venecije su takođe mobilisani da pomognu ugroženom području.

Dramatično spasavanje sa krovova

Situacija u Versi je posebno dramatična. Brojni stanovnici su spas potražili na krovovima svojih kuća, gde čekaju evakuaciju. Vatrogasci intervenišu malim čamcima i helikopterom kako bi stigli do zarobljenih ljudi.

Snimci iz vazduha otkrivaju obim štete u poplavljenom području. Pristup pogođenim područjima je ograničen, a brojni putevi i mostovi su zatvoreni za saobraćaj.