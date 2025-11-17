Slušaj vest

Scena deluje gotovo postapokaliptično - konvoj ruskih vojnika probija se kroz gustu maglu, krećući se ka istočnoukrajinskom gradu Pokrovsku. Neki voze motocikle i mopede, dok drugi stoje na zadnjem delu trošnog pikapa.

Jedna grupa vozi vozilo opremljeno neobičnom strukturom nalik kavezu. Koliko god bizarno izgledalo, kratki video objavljen na društvenim mrežama, čija je lokacija, kako je CNN potvrdio, udaljena samo nekoliko kilometara od Pokrovska, pruža uvid u promenljive načine na koje Rusija vodi rat u Ukrajini.

Ako Pokrovsk padne u ruke ruskih snaga, što se sada čini sve verovatnijim, biće to najveći grad koji je Moskva osvojila od pada Bahmuta u maju 2023. Kao i Bahmut, Pokrovsk je uglavnom sveden na ruševine, njegov strateški značaj je znatno smanjen. Ali kao i Bahmut pre njega, Pokrovsk je postao simbol ukrajinskog otpora. Zato je ruski predsednik Vladimir Putin spreman da plati gotovo svaku cenu za njega - i zato se ukrajinska vojska i dalje očajnički bori za njega, čak i dok situacija postaje sve očajnija.

Potpuno nova taktika

Iako sudbine ova dva istočna grada mogu izgledati veoma slično, vojnici na terenu, vojni posmatrači i analitičari tvrde da je način na koji im je Rusija pristupila potpuno drugačiji. Ova promena taktike otkriva kako se rat razvijao u protekle dve godine.

Umesto da koriste teške oklopne vozila za probijanje linija, ruske trupe sve više pokušavaju da prodru u ukrajinska područja koristeći nekonvencionalna vozila poput mopeda i kvadricikala. Jedan vojnik iz ukrajinske 129. brigade, trenutno raspoređene u blizini Kostjantinovke, severoistočno od Pokrovska, rekao je za CNN da je prvi susret njegove jedinice sa Rusima na bagijima bio „izuzetno neočekivan“, ali da je imao smisla.

„Logično je. Mi napadamo dronovima, a njima je lakše da se kreću (koristeći) laki transport“, rekao je vojnik, koji je tražio da ostane anoniman iz bezbednosnih razloga.

Medicinske evakuacije postale nemoguće

Mejson Klark, direktor projekta Odbrana Evrope u Institutu za proučavanje rata (ISW), rekao je za CNN da je, baš kao i kod zauzimanja Avdijevke, Rusija napredovala ka Pokrovsku „kako bi prisilila ukrajinske trupe na eventualno povlačenje, ili idealno, da potpuno okruži ukrajinske snage“.

„To se razlikuje od Bahmuta, koji je bio mnogo iscrpljujući, direktan frontalni napad na urbano područje sa namerom. (U Pokrovsku) operativni cilj je bio da se okruže ukrajinske trupe, a ne nužno da se grad očisti blok po blok“, rekao je on.

Iako moskovske snage nisu potpuno okružile Pokrovsk, uspele su da preseku ukrajinske linije snabdevanja. Jedan ukrajinski borbeni lekar čija se jedinica trenutno bori u Pokrovsku i obližnjem Mirnogradu rekao je da su evakuacije iz grada gotovo nemoguće. Vozila za evakuaciju ne mogu da se približe na manje od 10 do 15 kilometara - a čak je i ta udaljenost izuzetno rizična zbog dronova.

Infiltracija malih grupa

Bitka za Bahmut u prvoj polovini 2023. godine obeležena je onim što su Ukrajinci nazvali „mesomološkom“ napadima, u kojima su talasi ruskih trupa neprekidno jurišali na dobro branjene ukrajinske položaje. Ideja je bila da otvaranjem vatre ukrajinske snage otkriju svoje položaje. Ova taktika je dovela do izuzetno velikih žrtava među ruskim trupama, koje su u suštini poslate u smrt. Oni koji su pokušali da se povuku rizikovali su da budu upucani od strane sopstvenih komandanata.

Ukrajinski vojnici koji su se borili u Bahmutu rekli su za CNN da svakodnevno ubijaju desetine ruskih vojnika, dok bi novi talas trupa bio poslat sledećeg dana u istu misiju. Na kraju, zahvaljujući velikoj brojnosti, ovaj ruski pristup je uspeo, iscrpljujući ukrajinsku vojsku nakon višemesečnih borbi. Međutim, sada se taktika promenila.

„U Bahmutu, Vagnerova grupa bi slala ljude na otvoreno da privuku ukrajinsku vatru, očekujući da budu ubijeni... sada je namera da se što više tih ljudi dovede što bliže ukrajinskim položajima. Ne šalju ih da budu ubijeni“, rekao je Mejson Klark iz ISW-a.

Vojnik iz 129. brigade rekao je za CNN da su i ruske jurišne grupe postale manje. „U urbanim područjima, kretali su se u grupama od pet do sedam ljudi. Sada ih je najviše tri. Ali teško ih je pratiti izviđačkim dronovima, jer je manje kretanja na ekranu“, rekao je vojnik.

Još jedan borac, iz ukrajinske jedinice dronova „Peaky Blinders“, takođe je potvrdio da se Rusi često kreću u grupama od tri, dodajući da stope odustajanja ostaju visoke. „Računaju na činjenicu da će dve biti uništene, ali jedna će ipak stići do grada i tamo se učvrstiti. Oko stotinu takvih grupa može proći u jednom danu“, rekao je za CNN prošle nedelje, govoreći pod uslovom anonimnosti.