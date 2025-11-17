Slušaj vest

Jedan neodgovorni turista je okrivljen u Kini za izazivanje požara u svetom kineskom hramu zbog nepravilne upotrebe tamjana i sveća.

Požar je izbio u paviljonu Venčang na planini Fenghuang u Džangđijagangu, provincija Điangsu, 12. novembra.

Dramatični snimci prikazali su trospratnu zgradu obavijenu plamenom dok se gusti crni dim uzdiže u nebo.

Veliki komadi drvenog krova zgrade padali su na tlo dok se hram urušavao usled požara. Zvaničnici su saopštili da nema žrtava i da se požar nije proširio na okolne šumske oblasti.

Uzrok požara

Istraga je preliminarno pokazala da je požar izazvao posetilac nepravilnom upotrebom tamjana i sveća. Vlasti su uverile da paviljon, izgrađen u oktobru 2009. godine, nije sadržavao kulturna dobra.

Takođe su naveli da su svi objekti unutar kompleksa hrama modernih konstrukcija i da nema ostataka drevne arhitekture. Zvanična obaveštenja navela su da je paviljon naručen 2008. godine, izgrađen unutar armiranobetonskog okvira i završen 2009.

Objekat je nakon izgradnje bio pod upravom susednog hrama Jongćing. Istorijski podaci navode da je originalni hram Jongćing postojao vekovima, iako su trenutne zgrade ponovo izgrađene 1990-ih.

Lokalne vlasti su saopštile da će biti preduzete dalje mere u skladu sa rezultatima istrage i da će mere bezbednosti biti pojačane kako bi se smanjio rizik od požara.

Očekuje se da će radovi na restauraciji početi nakon završetka procena. Lokalni zvaničnici su izjavili da nameravaju da obnove oštećeni paviljon na način koji očuva tradicionalni arhitektonski stil lokacije.