Ruski zvaničnici predložili su osnivanje bračne agencije koja bi pronalazila supruge samcima PRA u Ukrajini.

Julija Belehova, predsednica Komiteta za porodice vojnika otadžbine, tvrdila je da je moskovskim borcima potrebna psihološka rehabilitacija nakon povratka sa fronta.

Ona je u nedelju na forumu „Patriote Urala“ volonterima i aktivistima rekla: „Na kraju krajeva, ko je prvi psiholog za nekoga ko se vraća sa fronta? Njegova žena i njegova porodica."

„Kada čovek ima dobru ženu pored sebe, sve funkcioniše: rehabilitacija, reintegracija, pronalaženje posla“, nastavila je gđa Belehova.

Kremlj je navodno zabrinut da bi loše vođena reintegracija stotina hiljada demobilisanih vojnika mogla da izazove nemire.

Ko su "crne udovice"?

Artem Žoga, izaslanik Vladimira Putina u ruskom Uralskom federalnom okrugu i vojni oficir ruskih posredničkih separatističkih snaga u Donjecku, pozvao je zakonodavce da razviju detaljniji plan za projekat, iako je upozorio da se prema njemu treba oprezno postupati jer je „ljubav komplikovana stvar“.

Poslednjih meseci, takozvane „crne udovice“ koje varaju ruske vojnike u brak kako bi obezbedile isplate za smrt izazvale su negodovanje javnosti. Isplate mogu biti i 20 puta veće od prosečne ruske plate.

Vitalij Milonov, poslanik Državne dume, predložio je u maju da se ruske aplikacije za upoznavanje kreiraju „na osnovu Pravoslavne crkve“.

U brošuri na svojoj veb stranici, aplikacija „Za ljubav“ cilja one koji traže partnere koji otelotvoruju „tradicionalne vrednosti“, uključujući „patriotizam“, „služenje otadžbini i odgovornost za njenu sudbinu“, „istorijsko sećanje“ i „jedinstvo naroda Rusije“.

„Za ljubav“ je takođe promovisana na nizu pravoslavnih i nacionalističkih Telegram kanala, uključujući i Pavla Ostrovskog, poznatog blogera-sveštenika, koji se može pohvaliti sa skoro 250.000 pratilaca na aplikaciji.

Korisnici su rekli Verstki, ruskom nezavisnom istraživačkom mediju, da aplikaciju uglavnom čine vojnici koji se identifikuju kao pravoslavni hrišćani i da je seksualni podtekst zabranjen.

Usred stotina hiljada ratnih smrti i masovnog egzodusa mladih Rusa koji žele da izbegnu mobilizaciju, Kremlj je isprepletao svoju kampanju za rešavanje demografske krize u zemlji sa sve snažnijom promocijom „tradicionalnih vrednosti“.