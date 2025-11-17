ČLANOVI ODBORA ZA KONTROLU BUDŽETA EVROPSKOG PARLAMENTA NAJAVILI DA ĆE ISPITATI VISOKU PREDSTAVNICU

ČLANOVI ODBORA ZA KONTROLU BUDŽETA EVROPSKOG PARLAMENTA NAJAVILI DA ĆE ISPITATI VISOKU PREDSTAVNICU

Tajna Signal grupa koju je šefica diplomatije EU Kaja Kalas formirala za ministre spoljnih poslova zemalja Unije izazvala je spor u Briselu oko transparentnosti i čuvanja zapisa.

Kako piše istraživačka platforma Prati novac (Follow the money - FTM), članovi Odbora za kontrolu budžeta Evropskog parlamenta najavili su da će ispitati visoku predstavnicu EU o toj grupi.

Čet je kreiran kako bi ministri spoljnih poslova EU mogli direktno da dele informacije na najvišem nivou.

Za sada su Evropska služba za spoljne poslove (EEAS) i države članice ostale uzdržane, navodeći da bi objavljivanje detalja razgovora iz grupe narušilo poverljivost i oslabilo saradnju u Savetu.

EEAS je do sada insistirala na tome da se u grupnom četu ne razmenjuju osetljive informacije.

"Alati za instant poruke poput Signala treba da se koriste samo za neformalne razmene, kao što su, na primer, praktični dogovori o sastancima", rečeno je iz EEAS za FTM u septembru.

Uprkos ovim uveravanjima, Signal grupa je postala redovan kanal za poverljivu, veoma važnu diplomatsku komunikaciju EU, pokazala je istraga koju je sprovela platforma FTM sa medijskim partnerima među kojima su nemački javni servis SWR, danski javni servis DR, švedski list Dagens Nyheter, italijanski dnevnik Il Fatto Quotidiano i estonski nedeljnik Eesti Ekspress.

Ipak, spoljna služba EU navela je da poruke u grupi "nisu kontinuirano registrovane niti arhivirane".

U odgovoru se takođe nagoveštava da se poruke automatski brišu nakon kratkog vremenskog perioda, slično kao kod predsednice Komisije Ursule fon der Lajen, što je još jedan podsetnik na to koliko brzo evropski digitalni tragovi nestaju.

Ćutanje oko tog četa izazvalo je zabrinutost zbog transparentnosti u Parlamentu.

Danijel Frojnd iz Zelenih rekao je za FTM da planira da postavi pitanja Kalas tokom budžetske debate, a očekuje se da će mu se pridružiti i drugi.

"Ako se u ovoj grupi razmenjuje išta više od rođendanskih čestitki, poruke moraju biti sačuvane i arhivirane", rekao je Frojnd. "To je jedini način da se obezbede transparentnost i odgovornost", dodao je.

Bezbednosni stručnjaci su takođe zabrinuti.

Iako Signal koristi end-to-end enkripciju, poruke aplikacije ipak prolaze kroz servere sa sedištem u SAD.

Obaveštajne službe mogle bi da uoče skokove u komunikaciji, upozorio je Valentin Veber iz Nemačkog saveta za spoljne odnose.