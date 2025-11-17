Slušaj vest

Okidač za ovu dramu bilo je Trampovo odbijanje da u potpunosti objavi Epštajnove dosijee - sveto predizborno obećanje!

Zašto Tramp krije preostale dosijee?

Prošle nedelje objavljeno je još 20.000 Epštajnovih imejlova. Afera se ponovo rasplamsala jer se Donald Tramp više puta pominje u dokumentima. Iako za sada nema dokaza o kriminalnim aktivnostima, pritisak raste - uključujući i iz redova MAGA pokreta.

Zašto? Da li se plaši "nepobitnih dokaza"? Bivši Trampov insajder Majls Tejlor (38) kaže: "On izbegava sve što bi moglo da naškodi saveznicima ili donatorima. Rizik je previsok!"

Donald Tramp Foto: Jacquelyn Martin/AP

Proračun američkog predsednika da će se MAGA pokret automatski okupiti oko njega se izjalovio. Pobuna se sprema, otkrivajući duboke razdore.

Ovo je bilo posebno očigledno u raskidu sa jednom od njegovih najvernijih pristalica, kongresmenkom Mardžori Tejlor Grin, ključnom figurom u pokretu MAGA.

Da li MAGA revolucija proždire sopstvenu decu?

Iznervirani predsednik je iznenada nju nazvao "lujkom" i "buntovnicom" i otvoreno je povukao svoju podršku. Čak je i njeno srednje ime, "Tejlor", izvrnuo u "Izdajica". Ona se potom javno žalila na ovakav tretman i rekla da joj Trampove pristalice sada prete.

Kada je novinarka CNN-a, Dejna Baš (54), u intervjuu primetila da ni sama ranije nije imala problem sa Trampovim napadima na svoje protivnike na ovaj način, Mardžori Tejlor Grin je iznenadila celu Ameriku razoružavajućom iskrenošću.

Mardžori Tejlor Grin Foto: Rod Lamkey/FR172078

- Ova kritika je opravdana i poštena - rekla je Grinova.

- Želim ponizno da se izvinim što sam učestvovala u ovakvoj toksičnoj politici. To je veoma loše za našu zemlju. Mnogo sam razmišljala o tome, posebno od atentata na Čarlija Kirka.

Sve više i više spornih tačaka

Afera Epštajn je samo najnovija eskalacija u rastućim tenzijama između Trampa i njegove baze. Mardžori Tejlor Grin takođe kritikuje Trampove vize za strane stručnjake i njegov fokus na međunarodnu kriznu diplomatiju umesto na američko tržište rada.

Druga sporna pitanja su Izrael, beli nacionalizam i pitanje: Koliko radikalna treba da postane "Amerika na prvom mestu"?