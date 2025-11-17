Slušaj vest

Ukrajinski lider Volodimir Zelenski suočava se sa najdubljom krizom predsedničkog mandata, nakon što su u istrazi o pranju novca imenovani članovi njegovog užeg kruga, uključujući i saradnika optuženog da je živeo u luksuzu zlatne WC šolje, tvrdi bivši državni zvaničnik Ukrajine.

Komentari dolaze u trenutku kada se Zelenski suočava sa povećanom kontrolom zbog istrage koja obuhvata saradnike navodno povezane sa zaverom da se tokom rata sa Rusijom iz ukrajinskog energetskog sektora izvuče oko 100 miliona dolara.

"Ukrajinci sada nemaju nikakvu motivaciju da se bore zbog ogromnih kršenja ljudskih prava, a sada i zbog ove korupcije koja je otkrivena", rekao je bivši zvaničnik za Foks njuz digital, koji je insistirao na anonimnosti.

"Ljudi u zemlji već vide ovu korupciju, a ovo je samo deo korumpiranog močvarnog sistema. Zelenski je deo problema".

Od ruske invazije 2022. godine, ukrajinski finansijski sistem je pod lupom, a sada se neki Ukrajinci optužuju za primanje mita iz projekata namenjenih zaštiti energetskih postrojenja tokom ratnog vremena, što je izazvalo ogorčenje javnosti i potkopalo poverenje u vladu.

"Ovo pranje novca navodno traje još od 2022. godine i bilo je mnogo ljudi koji su pokušavali da to zaustave", rekao je bivši zvaničnik.

Foto: Screenshot YT

"Neki tvrde da je Zelenski bio upoznat sa ovim šemama i da ih je odobrio. Postojala je i sumnja da je novac završio na računima u inostranstvu, od čega su korist imali Zelenski i njegov uži krug", dodao je.

U jednoj velikoj istrazi koja je obuhvatila Energoatom, državnu ukrajinsku nuklearnu kompaniju i njene energetske ugovore, imenovan je biznismen Timur Mindič.

Mindič je bio suvlasnik zabavne kompanije Kvartal 95 zajedno sa predsednikom, a prema Kijev independentu, on je navodno bio vođa te mreže, kome su, prema navodima Fajnenšl tajmsa, istražitelji pronašli torbe sa gotovinom i WC šolju pozlaćenu zlatom u jednom od kupatila njegovog stana.