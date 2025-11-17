Slušaj vest

Ukrajinski lider Volodimir Zelenski suočava se sa najdubljom krizom predsedničkog mandata, nakon što su u istrazi o pranju novca imenovani članovi njegovog užeg kruga, uključujući i saradnika optuženog da je živeo u luksuzu zlatne WC šolje, tvrdi bivši državni zvaničnik Ukrajine.

Komentari dolaze u trenutku kada se Zelenski suočava sa povećanom kontrolom zbog istrage koja obuhvata saradnike navodno povezane sa zaverom da se tokom rata sa Rusijom iz ukrajinskog energetskog sektora izvuče oko 100 miliona dolara.

"Ukrajinci sada nemaju nikakvu motivaciju da se bore zbog ogromnih kršenja ljudskih prava, a sada i zbog ove korupcije koja je otkrivena", rekao je bivši zvaničnik za Foks njuz digital, koji je insistirao na anonimnosti.

"Ljudi u zemlji već vide ovu korupciju, a ovo je samo deo korumpiranog močvarnog sistema. Zelenski je deo problema".

Od ruske invazije 2022. godine, ukrajinski finansijski sistem je pod lupom, a sada se neki Ukrajinci optužuju za primanje mita iz projekata namenjenih zaštiti energetskih postrojenja tokom ratnog vremena, što je izazvalo ogorčenje javnosti i potkopalo poverenje u vladu.

"Ovo pranje novca navodno traje još od 2022. godine i bilo je mnogo ljudi koji su pokušavali da to zaustave", rekao je bivši zvaničnik.

Timur Mindič
Foto: Screenshot YT

"Neki tvrde da je Zelenski bio upoznat sa ovim šemama i da ih je odobrio. Postojala je i sumnja da je novac završio na računima u inostranstvu, od čega su korist imali Zelenski i njegov uži krug", dodao je.

U jednoj velikoj istrazi koja je obuhvatila Energoatom, državnu ukrajinsku nuklearnu kompaniju i njene energetske ugovore, imenovan je biznismen Timur Mindič.

Mindič je bio suvlasnik zabavne kompanije Kvartal 95 zajedno sa predsednikom, a prema Kijev independentu, on je navodno bio vođa te mreže, kome su, prema navodima Fajnenšl tajmsa, istražitelji pronašli torbe sa gotovinom i WC šolju pozlaćenu zlatom u jednom od kupatila njegovog stana.

"Upoznali su se pre mnogo godina i vodili su posao Kvartala 95, koji obuhvata filmsku produkciju i mnoge druge žanrove zabave", rekao je bivši zvaničnik.

(Kurir.rs/NYPost/P.V.)

Ne propustitePlanetaZELENSKI O AFERI KOJA TRESE UKRAJINU: Biće promena na čelu najvažnijih državnih energetskih kompanija
TImur Mindich Volodimir Zelenski
PlanetaOGORČENJE I BES U UKRAJINI ZBOG OGROMNOG SKANDALA: Torbe pune keša, zlatni toalet, tajni snimci... Najveća korupcionaška afera preti da SRUŠI ZELENSKOG! (FOTO)
Ukrajina hapšenje.jpg
PlanetaBOMBA! ZLATNA WC ŠOLJA I HRPE PARA U KUĆI U KOJOJ JE ZELENSKI PRAVIO ŽURKU Sve o odbeglom prijatelju Timuru, uzeo 86 miliona € od mita, skriva se U OVOJ ZEMLJI?
TImur Mindich Volodimir Zelenski
PlanetaORBAN UDARIO NA ZELENSKOG: "Mađarska neće finansirati ratnu mafijašku mrežu Ukrajine, raspada se zlatna iluzija Kijeva" (FOTO)
Viktor Orban