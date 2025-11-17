Slušaj vest

Kineskim avio-kompanijama otkazano je oko pola miliona karata za pitovanje u Japan od prošle subote, nakon što je Peking savetovao građanima da ne putuju u tu zrmlju tokom diplomatskog spora oko Tajvana, piše hongkongški list Saut čajna morning post.

Broj otkazanih putovanja čini oko 32 odsto ukupnih rezervacija kineskih avio kompanija za putovanja u Japan, inače popularnu destinaciju kineskih turista, a izgubljeni prihodi od karata mogli bi se meriti u stotinama miliona evra.

Prema podacima nezavisnog avio analitičara Li Hanminga, koji obuhvataju sve avio kompanije sa sedištem u Kini, procenat pogođenih letova porastao je na 82,14 odsto u nedelju i 75,6 odsto danas.

"U nedelju je otkazivanja avionskih karata bilo 27 puta više od novih rezervacija, što pokazuje da je briga za bezbednost dominantni faktor koji utiče na putovanja", rekao je Hanming.

Foto: SUB/Japan Pool via Kyodo News, Wang Yuguo Xinhua News Profimedia

On je dodao da nije video otkazivanja takvih razmera od početka 2020. godine, kada je krajem perioda putovanja povodom lunarne Nove godine porastao broj infekcija virusom kovid 19.

Prema ranijoj analizi Svetskog ekonomskog foruma, pad broja letova od 71 odsto 17. februara 2020. u odnosu na isti datum 2019. bio je najveći ikada u Kini, navodi se u analizi.

U petak, nakon upozorenja Pekinga kineskim putnicima, avio-kompanije su ponudile potpuni povraćaj novca za letove za Japan.

Tenzije između Kine i Japana eskalirale su zbog izjave premijerke Sanae Takaiči da bi se Tokio vojno umešao u sukob.