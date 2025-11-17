Slušaj vest

Glumica iz filmova za odrasle, iz Las Vegasa, Devin Majkls (47), proglašena je krivom za ubistvo svog bivšeg muža, Džonatana Vileta (46), dok je bila u tajnom braku sa njegovim sinom, piše britanski San.

Njegovo telo bez glave, poliveno hemikalijama, pronađeno je u njegovoj kući u Hendersonu 6. avgusta 2023. godine. Prema policijskom izveštaju, Viletova užasnuta majka pronašla ga je "umotanog u ćebad i krvavog". Glava nikada nije pronađena.

1/7 Vidi galeriju Devin Majkls Foto: printscreen/društvene mreže

Motivi i ljubomora

Tužilaštvo je navelo da je Majkls bila ljubomorna nakon što je Vilet dobio puno starateljstvo nad njihovom decom, uprkos tome što je planirao da se ponovo useli kod nje i svog sina.

- Sve što mogu da kažem je da se pripremite za divlju vožnju - rekao je tužilac Džon Đordani poroti dok im je pokazivao jezive fotografije sa mesta zločina, uključujući i telo bez glave.

Njeno priznanje i detalji zločina

Na snimku policijskog ispitivanja prikazanom na sudu, Majkls tvrdi da je udarila Vileta predmetom "nalik svećnjaku" dok mu je masirala leđa u spavaćoj sobi.

- Ništa nije rekao. Prestao je da se pomera - rekla je detektivima.

Istraga je utvrdila da je Majkls priznala da je odsekla glavu bivšem mužu, stavila je u korpu za veš, odnela kući i bacila u kontejner.

Detektiv Hendersonske policije Denis Ozava posvedočio je da je tokom njenog ispitivanja kamion za đubre zatrubio napolju, na šta je Majkls rekla da je Vilet "otišao bye-bye". U to vreme bila je u bizarnom ljubavnom trouglu.

Tajni brak sa pastorkom

Majkls se udala za Vileta 2012, razvela se 2018, a potom se udala za njegovog najstarijeg sina, Devijera Vileta (29), u navodnom "braku iz pogodnosti".

Devijer je na sudu izjavio da nema nikakvu ulogu u ubistvu svog oca, nakon što je odbrana pokušala da baci sumnju na njega. Tužiteljka Britni Grifit rekla je da je Majkls želela da Vilet "nestane sa scene".

- Istina je da su se zidovi zatvarali oko Devin Majkls i fantazije koju je izgradila - dodala je tužiteljka.

Nedostatak dokaza i preokreti na suđenju

Nisu pronađeni ni oružje ni alat za komadanje. Advokati Majkls tvrdili su da ona fizički nije mogla da odseče glavu muškarcu Viletove građe i istakli da nema svedoka ni audio zapisa zločina. Suđenje je usledilo nakon dramatičnog obrta.

Prošle godine, Majkls je priznala krivicu za ubistvo drugog stepena prema dogovoru koji bi joj omogućio uslovni otpust nakon 15 godina. Međutim, tokom izricanja presude ovog leta, izvinila se i iznenada izjavila da je nevina, čime je poništila dogovor i poslala slučaj na sud.

Ranije je detektivima rekla da je samo htela da povredi Vileta "dovoljno da završi u bolnici" kako bi ga "sklonila sa puta" i rešila situaciju sa decom.

Njeno insistiranje na nevinosti

- Znam da niko u porodici ne veruje da sam nevina i razumem to, ali ja zapravo mogu da dokažem svoju nevinost. Zaista mogu. I neću prestati da se borim dok to ne dokažem - izjavila je prošle godine na sudu.

Moguća doživotna robija