ŽENA ZAKLALA SAMU SEBE MOTORNOM TESTEROM U TRŽNOM CENTRU, PROLAZNICI GLEDALI: Horor samoubistvo
Žena je oduzela sebi život prerezavši grlo električnom motornom testerom pred prolaznicima u tržnom centru u Francuskoj.
Žena, navodno u šezdesetim godinama, iskoristila je električnu motornu testeru da se ubije oko 16 časova u subotu na parkingu prodavnice „uradi sam“ u Gapu, Gornji Alpi.
Vatrogasci, policija i ekipa hitne pomoći požurili su na lice mesta, ali žena nije mogla biti spasena nakon incidenta.
Javno tužilaštvo u Gapu je od tada pokrenulo istragu kako bi se utvrdio uzrok smrti, prema lokalnim izveštajima. Poznato je da je žena imala samoubilačke misli, izveštava Le Parizjen.
Javna tužilac u Gapu, Marion Lozak'mer, rekla je za TF1info u nedelju ujutru: „Otvorena je istraga o uzroku smrti. Poverena je policijskoj stanici u Gapu, nakon samoubistva ove žene rođene 1965. godine“.
I prošlog meseca, devetogodišnja devojčica je sebi oduzela život nakon što je bila maltretirana u školi zbog svoje težine u Francuskoj.
Devojčica, po imenu Sara, bila je maltretirana u školi i pronađena je mrtva u svom domu u Sargeminu, opštini u Mozelu, na severoistoku Francuske.
Smrt je izgleda bila „dobrovoljni čin devojčice“ i ona je ostavila poruku roditeljima.
Sara je bila žrtva višestrukog maltretiranja zbog svog izgleda u školi.
(Kurir.rs/DailyMail)