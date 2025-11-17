Slušaj vest

Žena je oduzela sebi život prerezavši grlo električnom motornom testerom pred prolaznicima u tržnom centru u Francuskoj.

Žena, navodno u šezdesetim godinama, iskoristila je električnu motornu testeru da se ubije oko 16 časova u subotu na parkingu prodavnice „uradi sam“ u Gapu, Gornji Alpi.

Vatrogasci, policija i ekipa hitne pomoći požurili su na lice mesta, ali žena nije mogla biti spasena nakon incidenta.

Javno tužilaštvo u Gapu je od tada pokrenulo istragu kako bi se utvrdio uzrok smrti, prema lokalnim izveštajima. Poznato je da je žena imala samoubilačke misli, izveštava Le Parizjen.

Javna tužilac u Gapu, Marion Lozak'mer, rekla je za TF1info u nedelju ujutru: „Otvorena je istraga o uzroku smrti. Poverena je policijskoj stanici u Gapu, nakon samoubistva ove žene rođene 1965. godine“.

I prošlog meseca, devetogodišnja devojčica je sebi oduzela život nakon što je bila maltretirana u školi zbog svoje težine u Francuskoj.

Devojčica, po imenu Sara, bila je maltretirana u školi i pronađena je mrtva u svom domu u Sargeminu, opštini u Mozelu, na severoistoku Francuske.

Smrt je izgleda bila „dobrovoljni čin devojčice“ i ona je ostavila poruku roditeljima.

Sara je bila žrtva višestrukog maltretiranja zbog svog izgleda u školi.

(Kurir.rs/DailyMail)

Ne propustitePlanetaRUSIJA OSNIVA "PRAVOSLAVNI TINDER", BRAČNU AGENCIJU ZA VOJNIKE: Zašto treba da se pripaze "crnih udovica" i šta se krije iza ove odluke Moskve?
shutterstock-2281928755.jpg
PlanetaZELENSKOG SADA STIŽE "ZLATNA WC ŠOLJA"! Teške optužbe bivšeg ukrajinskog zvaničnika: Ukrajinci su demotivisani! Da li je ovo prekretnica?
Volodimir Zelenski.jpg
PlanetaBELA KUĆA U PANICI, POBUNA I RASCEP U TRAMPOVIM REDOVIMA: Epštajnovi mejlovi pokrenuli lavinu, saradnici dižu ruke - MAGA REVOLUCIJA jede svoju decu!
pp.jpg
PlanetaŠTA PIŠE U TAJNOJ ČET GRUPI KAJE KALAS? Instant poruke na Signalu koje šefica diplomatije EU razmenjuje sa kolegama iz zemalja Unije izazvale spor u Briselu
x EPA Olivier Hoslet.jpg
HrvatskaUŽAS KOD SPLITA: ISPRED ŠKOLE BAČEN EKSPLOZIV! Detonacija odjeknula na mestu gde su paljene sveće u čast žrtava Vukovara i Škrabrnje, HOROR snimak! (VIDEO)
shutterstock-274361528.jpg