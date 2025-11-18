Slušaj vest

Najmanje 18 ljudi nastradalo je prošle nedelje u Indoneziji u klizištima izazvanim kišom.

Klizište u gradu Čilakap u indonežanskoj provinciji Centralna Java zatrpalo je desetak kuća. Akcije potrage i spasavanja i dalje traju, saopštile su juče vlasti. Navode da su operacije izazovne jer su ljudi zatrpani na dubini od tri do osam metara.

Na terenu su i bageri.

Odvojeno, dve osobe su poginule, a 27 se vodi kao nestalo nakon klizišta u subotu u regionu Bandžarnegara u Centralnoj Javi, saopštila je juče agencija za ublažavanje posledica katastrofa. Čak 30 kuća je oštećeno, kao i farme.

Kišna sezona u Indoneziji počela je u septembru i verovatno će trajati do aprila, donoseći visok rizik od ekstremnih padavina i poplava, saopštila je meteorološka agencija, prenosi Rojters.

Kurir.rs/Beta

Ne propustitePlanetaTRAGEDIJA U MEKSIKU: Raste broj mrtvih, desetine nestalih (FOTO/VIDEO)
mexico flood meksiko poplave 01 (1).jpg
Planeta47 MRTVIH, DESETINE NESTALIH, MESTA ODSEČENA OD SVETA! Katastrofalne bujice u Meksiku nose sve pred sobom, svet obilaze zastrašujući snimci! (VIDEO)
mexico.png
PlanetaIMA MRTVIH! GRADOVI POD VODOM, BUJICE NOSE SVE PRED SOBOM! Ovi delovi Evrope na udaru stravičnog nevremena! Zatvorene škole i aerodromi (FOTO/VIDEO)
evropa.jpg
PlanetaNOVA KATASTROFA! Još jedan stravičan zemljotres! Do sada više od 2.200 MRTVIH! Užas u Avganistanu! (FOTO/VIDEO)
afgansitan02 AP Wahidullah Kakar.jpg