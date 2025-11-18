Slušaj vest

Najmanje 18 ljudi nastradalo je prošle nedelje u Indoneziji u klizištima izazvanim kišom.

Klizište u gradu Čilakap u indonežanskoj provinciji Centralna Java zatrpalo je desetak kuća. Akcije potrage i spasavanja i dalje traju, saopštile su juče vlasti. Navode da su operacije izazovne jer su ljudi zatrpani na dubini od tri do osam metara.

Na terenu su i bageri.

Odvojeno, dve osobe su poginule, a 27 se vodi kao nestalo nakon klizišta u subotu u regionu Bandžarnegara u Centralnoj Javi, saopštila je juče agencija za ublažavanje posledica katastrofa. Čak 30 kuća je oštećeno, kao i farme.

Kišna sezona u Indoneziji počela je u septembru i verovatno će trajati do aprila, donoseći visok rizik od ekstremnih padavina i poplava, saopštila je meteorološka agencija, prenosi Rojters.