Ruske snage pogodile su danas turski tanker Orinda, koji je nosio prirodni tečni gas, dok je bio usidren u luci Izmail, u blizini Odese, javljaju turski mediji.

Tanker, koji je nosio oko 4.000 tona prirodnog tečnog gasa, pogođen je i bio je zahvaćen požarom tokom napada, zbog čega su lokalne vlasti evakuisale obližnje oblasti iz predostrožnosti.

Tursko ministarstvo za pomorska pitanja potvrdilo je da su svi članovi posade, 16 turskih državljana, bezbedno evakuisani i prebačeni na sigurnu lokaciju, a nije prijavljeno da je neko povređen u napadu.

Ukrajinski vatrogasci su izašli na mesto napada, a zvaničnici su rekli da će se potpuni obim štete znati kada se požar totalno ugasi.

Turske vlasti su navele da pažljivo prate situaciju i da su u kontaktu sa kolegama sa ukrajinskim kolegama.