Dva muškarca koja su vodila internet prodavnicu pod nazivom Funcaps, koja je prodavala lažne i ilegalne lekove, umešana su u smrt najmanje 27 ljudi, saopštilo je u ponedeljak javno tužilaštvo.

Jord van V. i Stefan P., stari 31 i 30 godina, obojica iz Limburga, optuženi su za zaradu miliona evra od prodaje lažnih lekova za smirenje i tableta za spavanje koji su dostupni samo na recept.

Njih dvojica su već bili zatvoreni i suočeni sa optužbama u Belgiji – gde su kažnjeni društveno korisnim radom – ali su nastavili da trguju u Holandiji. Uhapšeni su u avgustu ove godine zajedno sa trećim muškarcem koji je pušten na slobodu.

Javni tužilac je rekao sudu u Zvoleu da su muškarci prodavali drogu putem interneta uz upozorenje da nije pogodna za ljudsku upotrebu, ali je rekao da to nije dovoljno da ih oslobodi optužbi.

Proizvodi kompanije Funcaps su mogli biti povezani sa najmanje 27 smrtnih slučajeva, saopštilo je ministarstvo. U nekim slučajevima je jasno da je žrtva uzimala lekove koje je obezbedila veb stranica, a u 12 slučajeva žrtve su dobile isporuku od Funcaps-a u roku od dve nedelje od smrti. Još 22 smrtna slučaja mogu biti povezana sa veb stranicom.

Foto: Shutterstock

Imali popuste, nudili i drogu

Veb-sajt je nudio besplatne poklone za velike porudžbine, kao i sistem popusta, a svoju kolekciju ilegalnih lekova opisao je kao „hemikalije za istraživanje“. Veb-sajt je takođe prodavao seks igračke, alate za pušenje i drogu, obećavajući klijentima „diskretno pakovanje“.

„Vaš model zarade je trgovina ljudskom bedom“, rekao je tužilac tokom pro-forma saslušanja u ponedeljak. „To predstavlja opasnost, posebno za mlade ljude. Ne možete se kriti iza nekoliko naleDROpnica na kojima piše da nije za ljudsku upotrebu.“

Istražna jedinica Odbora za bezbednost proizvoda apelovala je na druge ljude koji su kupili lekove i droge preko veb stranice i koji su kasnije razvili zdravstvene probleme da se jave. AD je izvestio da je jedan broj onih koji su se već javili maloletni.